Marc Riera és un estudiant de la Universitat de Girona que, després d’haver passat la covid-19 aquest estiu, ahir no va dubtar-se a presentar-se al punt de vacunació sense cita prèvia del Campus de Montilivi. «Si no hagués donat positiu, ja m’hauria vacunat fa temps», explicava Riera, que fa tercer de Comptabilitat i Finances i que veu en la vacuna un passaport cap a l’esperança de tenir un curs i una vida universitària més tranquils. «Tenim ganes que torni la normalitat, potser la malaltia ens ha afectat menys directament que altres grups d’edat, però socialment els joves ho hem patit molt i tinc molts companys que, amb les classes virtuals, han acabat deixant la carrera». Com Riera, 55 persones més es varen vacunar ahir al matí a la UdG en una iniciativa conjunta de la universitat −«d’aquesta manera, també podrem garantir que l’activitat acadèmica es podrà fer amb la màxima normalitat possible», va apuntar el rector, Quim Salvi− i d’un Departament de Salut preocupat perquè el percentatge de vacunats d’entre 20 i 29 anys (54%) és sensiblement inferior al 67,4% del conjunt de la població a les comarques gironines.

A principi d’estiu, coincidint amb les festes de Sant Joan i la reobertura de l’oci nocturn, molts joves es van contagiar de covid en un moment en el qual, per edat, encara no tenien la possibilitat de vacunar-se. Ara, un cop han passat dos mesos des del dia que van donar positiu, ja poden vacunar-se i amb una sola dosi ja assoleixen la pauta completa. Aquest era el cas de 23 de les 53 persones que van passar ahir pel menjador d’estudiants del Campus Montilivi. Com Marc Riera, Ferran Frigola també va passar la covid a finals de juny. «Llavors ja tenia hora per vacunar-me, però ho vaig haver d’anul·lar pel positiu», recordava ahir aquest estudiant de quart d’Enginyeria Industrial, que quan va rebre un correu electrònic de la UdG informant del punt de vacunació sense cita no s’ho va pensar «aprofitant que tenia classe i ja havia de venir». En canvi, Mariona Planchart reconeixia que «no m’havia vacunat fins ara per un tema de comoditat i poca disponibilitat de temps durant l’estiu». Aquesta estudiant de Dret, per tant, a diferència dels joves que han passat la covid i que en fan prou amb una dosi, haurà de tornar a rebre una punxada del vacci de Pfizer d’aquí a tres setmanes.

Planchart rebrà un missatge de Salut com Mohamed Sabni, un figuerenc de 37 anys, que treballa al servei de manteniment de la UdG i que ahir també va passar pel punt de vacunació a rebre la primera dosi. «A l’estiu he viatjat un parell de vegades al Marroc i els dos cop vaig donar negatiu en la prova, però ara estic content que m’hagin posat la primera dosi de la vacuna perquè és important perquè per la feina he d’entrar a les aules i als despatxos i és important que ens protegim tots», explicava ahir Sabni just després de rebre la primera dosi.