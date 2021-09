Salut vol estudiar implantar el passaport covid-19 per accedir en determinats establiments, després de la sentència del Tribunal Suprem, que ha avalat demanar-lo per entrar en bars i discoteques a Galícia. Així ho ha apuntat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, tot i que no ha volgut entrar en detalls: "La sentència obre una porta que explorarem atentament. Tenim l'obligació de valorar totes les opcions i aquesta també, però no tenim cap concreció". Sobre l'estratègia de vacunació de la covid-19, Cabezas no ha avançat quan es començaran a tancar els primers punts massius i ha dit que estan estudiant com adequar els recursos al context actual, en què les cobertures són altes, però no prou, i s'ha alentit el ritme d'administració.

"És evident que la sentència del Suprem obre una mica aquest camp i l'explorarem atentament", ha afirmat Cabezas preguntada per l'aval del Superem del passaport covid-19 a Galícia i si aquesta decisió pot motivar Catalunya a prendre una decisió pròpia. Fins ara Cabezas havia demanat a l'Estat que regulés aquesta mesura.