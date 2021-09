La temperatura mitjana a Girona podria pujar 2,5 graus d’aquí a l’any 2050, segons un informe de l’Observatori de la Sostenibilitat a Espanya. Es tracta d’un càlcul realitzat a partir d’un escenari on es representa una situació en què les emissions no es redueixen de forma significativa durant aquest període. L’augment gironí, tanmateix, no és dels que es preveuen més elevats, ja que a Madrid i diversos punts de Castella, Andalusia i Extremadura es podrien superar els 3 graus d’increment mitjà.

El document adverteix que, al conjunt de l’Estat, la temperatura augmentarà una mitjana de 2,61 graus si es continua amb aquest escenari, que serà el que hi haurà «si es continua amb la tendència actual d’emissions i no es fan actuacions de mitigació». Segons aquestes previsions, les ciutats que experimentaran un major increment de la temperatura seran Ciudad Real, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Àvila, Sòria, Sevilla, Jaén, Cáceres i Badajoz.

Aquests són els resultats inclosos en l’informe Augment de les temperatures per ciutats a Espanya 1893-2020, que també indica que Girona és una de les capitals de l’Estat que va experimentar un major creixement de les temperatures durant aquell període: 1,04 graus. Per a l’Observatori, tant la situació actual com les perspectives de futur són preocupants, i per això fa una crida a «l’acció de governs, empreses, organitzacions sense ànim de lucre, societat civil i individus» per encarar un increment de la calor a les ciutats, especialment les més poblades.

Es tracta, doncs, d’una nova veu d’alerta -que se suma a informes com el recentment emès per l’ONU sobre el canvi climàtic- que adverteix que és necessari «adoptar mesures molt serioses i molt radicals per adaptar-se a l’increment ja detectat de l’augment de temperatura a cada ciutat, tenint en compte la gran diversitat de situacions ecològiques, econòmiques i socials».

«No s’han implantat mesures»

Tot i això, l’Observatori també recorda que, a hores d’ara, els governs no han fet res per prendre les mesures necessàries. «No s’han implantat les polítiques i mesures necessàries perquè no augmenti la temperatura a les ciutats. Es continua produint el fenomen conegut com a illa de calor i no s’han fet les actuacions necessàries perquè desaparegui», lamenta el document.

Entre les propostes de futur per tal d’intentar reconduir la situació, hi ha la d’augmentar la quantitat d’arbres i jardins, la creació d’anelles verdes, la promoció de teulades solars que proporcionin ombra i produeixin electricitat a baix preu, un disseny de les ciutats per afavorir la circulació de l’aire, detecció i rastreig de les poblacions més vulnerables, disseny i planificació de qualsevol risc climàtic, contenció del trànsit amb combustibles fòssils als centres urbans i sistemes de resndiment de comptes per explicar quines accions s’han dut a terme i quines altres bones pràctiques es poden desenvolupar.

Risc a les ciutats

El coordinador de l’Observatori, Fernando Prieto, adverteix que «les ciutats, on viu la major part de la gent del país, s’estan escalfant molt més ràpidament que la resta del territori, i per això és necessari actuar de forma immediata a totes i cadascuna d’elles, sobretot augmentant les zones verdes i les infraestructures verdes i blaves».