Els equips de vacunació van injectar dilluns només un total de 22.125 noves dosis a Catalunya, en un procés que s'ha ralentit des de l'agost i que el Departament de Salut vol incentivar, sobretot, entre els joves, per evitar una nova onada de contagis de la covid-19.

Segons les dades de vacunació actualitzades ahir pel Departament de Salut, actualment hi ha més joves de 16 a 19 anys amb la pauta completa que dels de 20 a 34 anys, que segueixen sent els més reticents a demanar cita per vacunar-se.

Mentre que un 67,4% dels joves de 16 a 19 anys ja tenen la pauta completa, només un 58,6% dels de 20 a 29 i un 59,6% dels de 20 a 34 estan completament immunitzats.

Quant als escolars que van començar el curs dilluns, dels de 12 a 15 anys ja hi ha un 49,7% d'ells amb la pauta completa i un 66,4% amb la primera dosi.

En total, un 70,3% dels catalans ja disposen de la pauta completa, xifra que augmenta a un 78,8% si només es té en compte els més grans de 12 anys i un 80,3 % comptant només els de més de 16 anys. Les persones grans que viuen en residències continuen sent el col·lectiu més vacunat.

Respecte a l’evolució de vacunació entre els joves, el gerent del Servei Català de la Salut a Girona, Miquel Carreras, ja va admetre que «el percentatge no pujarà gaire més».