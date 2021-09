Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per fortes pluges que començaran aquesta tarda a les comarques gironines i es poden allargar en algunes zones fins el dissabte. L'alerta s'aplicarà aquesta tarda a les 7 comarques gironines, on poden caure mésa 20 litres, mentre que divendres afectarà tan sols a La Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Aquests xàfecs aniran localment acompanyats de tempesta i calamarsa o pedra, sobretot a l'interior. A les comarques on es preveu més afectació són el Pla de l'Estany, Gironès i Selva.

Aquesta nit els aiguats ja han afectat diverses poblacions de la demarcació. A Girona s'han registrat fins a 64,3 litres, 49 litres Salt, 53,5 litres Sarrià de Ter, 33,3 litres a St. Julià de Ramis. Destquen els 120 litres que s'han registrat a Blanes, on els serveis d'emergència han hagut d’intervenir en diversos incidents. El de més envergadura ha estat l’enfonsament d’un sostre d’uralita al pati interior d’una casa situada al centre de la vila. L’acumulació d’aigua de pluja, afegida al material que hi havia dipositat al damunt, ha provocat que hagi cedit part del sostre. La runa i els estris han caigut sobre la planta baixa, on hi havia cinc turismes estacionats, que han resultat parcialment afectats. D’altra banda, també s’ha hagut d’intervenir en dos altres edificis: un per petits despreniments en un balcó, i l’altre per l’afectació en un sostre situat al terrat.

També hi ha hagut una important afectació al trànsit, amb cues de fins a una hora per sortir del municipi. Una altra afectació s’ha localitzat en els accessos viaris a dos centres d’educació situats a l’extrem est del municipi: l’Escola d’Educació Especial Ventijol i l’Institut Serrallarga. A l’hora en què habitualment hi accedeixen els alumnes, els embornals d’aquesta zona encara no havien pogut engolir la gran quantitat d’aigua acumulada. Això ha provocat que els pares i mares, i els propis alumnes que hi accedeixen a peu o per altres mitjans, hagin hagut d’agafar camins alternatius, o bé esperar que l’aigua s’acabés d’engolir. Conseqüentment, s’ha retardat que poguessin arribar als respectius centres a l’hora d’inici de l’activitat.