Els grups escolars confinats per covid-19 pugen a 8 a les comarques gironines, 5 més que en el darrer balanç del Departament d'Educació. En total, hi ha 172 estudiants gironins confinats per ser positius de coronavirus o contacte estret d'un positiu. Els nous casos d'han produït a l'escola Josep Boada de Riudarenes (que afecta 15 estudiants), a l'escola El Bosc de la Pabordia de Girona (que afecta 15 alumnes), a l'escola Madrenc de Vilablareix (que afecta 20 alumnes), a l'Escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montrgí (amb 25 confinats) i a l'escola Mossèn Baldiri Reixach de Sant Feliu de Guíxols (amb 17 estudiants). Així, se sumen als grups que ja estaven confinats el dia anterior a l'escola Maristes Girona (que afecta 25 alumnes), al Bell-lloc del Pla (amb 24 confinats), i a l'escola bressol El Barrufet de Campdevànol (amb 18 afectats).

A la resta de Catalunya, els grups escolars confinats pugen a 31, 19 més que en el darrer balanç. Representen el 0,04% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 1.643 persones confinades, 483 més que en el darrer balanç: 1.533 alumnes, 109 docents i personal d'administració i serveis i 1 persona de personal extern. S'han registrat 950 positius els darrers dies, i ja se n'acumulen 3.562 en total, tots alumnes, docents o PAS. Hi ha 29 centres amb algun grup confinat, el 0,57% dels 5.105.