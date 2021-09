L'Ajuntament d'Olot engega una prova pilot amb ajudes per rehabilitar habitatges del nucli antic. Es tracta d'una de les iniciatives sorgides arran de l'Estudi per a la Rehabilitació, Captació i Mobilització d'Habitatges i Locals que l'Ajuntament va dur a terme i s'emmarca en les propostes impulsades pel PIAM. Les subvencions, que compten amb un pressupost inicial de 25.000 euros, estan dirigides a propietaris o promotors d'obres que disposin de pisos construïts abans del 1980. Entre les ajudes, hi haurà l'adequació funcional de l'edifici o l'adequació estructural de l'edifici. L'import màxim de subvenció per aquests conceptes no podrà superar els 3.000 euros per planta.

A més, es podrà subvencionar el 100% dels interessos anuals de préstecs vinculats al cost de les obres de rehabilitació en un màxim de 500€ anuals, durant un termini màxim de 5 anys.

Els ajuts busquen oferir un acompanyament per impulsar i potenciar millores en aquesta zona del nucli antic, que compta amb un total de 357 edificis.

El regidor d'Habitatge, Jordi Güell, assegura que es tracta d'una prova pilot, que es podria ampliar "en funció dels resultats". La responsable de l'Oficina d'Habitatge, Míriam Paredes, ha afegit que "tot i que el termini de presentació de sol•licituds finalitza aquest mes de novembre les obres subvencionables es poden haver realitzat des de principis d'any".

Per poder-s'hi acollir només cal formalitzar la sol•licitud a través de l’Oficina Local d’Habitatge abans del 19 de novembre de 2021.

A principis d'any i també fruit de l'estudi, el consistori va anunciar que oferiria microcrèdits per a la rehabilitació, que impulsaria un registre de pisos buits i reforçaria l'oficina local d'habitatge amb més personal.

Allarguen la campanya 'Olot+50'

D'altra banda, l'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que allargarà la campanya Olot+50 amb la voluntat de reactivar la despesa durant la tardor i les setmanes prèvies al Nadal. La iniciativa ha superat totes les previsions i, segons el consistori, ha generat un impacte superior als 460.000 euros.

La majoria de compres s'han realitzat en comerços (395.390 euros) seguit dels restaurants (59.791 euros) i, per últim, els allotjaments amb 1.669 euros. En aquest sentit, cada usuari ha realitzat una mitjana de compres de 197 euros i un total de 2.348 persones ja han participat en aquesta iniciativa. En total, s'han lliurat 2.130 vals per valor de 106.500 euros.