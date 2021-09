Un dels motius de l’estancament de dades a la Regió Sanitària de Girona -i del fet que indicadors com el risc de rebrot encara estiguin per sobre de la mitjana catalana- és que hi ha algunes ciutats i comarques que repunten especialment per sobre de les altres.

Aquest és el cas de municipis com Salt i Palafrugell, que tenen el risc de rebrot més elevat de la Regió Sanitària de Girona i se situen en segon i tercer lloc a Catalunya, només per darrere de Vic. El valor se situa en 404 i 280 respectivament i avalua els possibles nous casos diagnosticables els propers 14 dies i està relacionat amb la probabilitat d’aparició de nous brots epidèmics.

En el cas del municipi del Gironès, durant tot l’estiu que s’ha mantingut en valors alts. Sí que és cert que últimament havien baixat però han tornat a pujar. Prova d’això és que en la darrera setmana s’ha registrat un 22% més de casos. Seguidament, el risc de rebrot ha passat de 276 a 404 en el mateix període. A més , la transmissió de la covid-19 continua per sobre d’1,23 quan el llindar recomant és 1 per tal de mantenir el contagi sota control. Cal recordar que és la ciutat de més de 20.000 habitants amb el percentatge de vacunats amb la pauta completa més baix de Girona.

D’altra banda, a Palafrugell crida especialment l’atenció que la mitjana d’edat dels positius diagnosticats la darrera setmana només és de 24 anys, quan la de l’anterior era de més de 40. En aquest cas, l’augment del risc de rebrot més destacat es va produir fa dues setmanes, quan es va passar de 77 a 239 i ja s’ha mantingut en un nivell molt elevat.

Preocupació al Ripollès

Respecte a les comarques, el Ripollès se situa entre les cinc que tenen el risc de rebrot «molt alt», ja que està per sobre de 200. El gerent de l’hospital de Campdevànol ha mostrat preocupació a aquest diari per la situació epidemiològica que viu la comarca, que atribueix a diferents factors. «Darrerament hi ha hagut festes majors i botellots que han fet augmentar la mobilitat i interacció entre la població tant dins la mateixa comarca com a les veïnes. A més, en general la sensació és de relaxament de mesures, hi ha moltes persones que no porten mascareta. A més, tot i que la cobertura vacunal és del 80% al Ripollès, encara hi ha massa persones que no s’han vacunat», destaca Grané.

És per això que el metge demana més conscienciació. « A l’hospital no ens n’hem ressentit, de moment, però a l’atenció primària sí. Hem d’evitar que repuntin els ingressos i que es tornin a viure episodis crítics, en què el centre sanitari es va col·lapsar», recorda Grané, en referència a la situació que va viure la comarca el Nadal passat.

Catalunya baixa dels 700 ingressats per coronavirus

La pressió als hospitals i els principals indicadors continuen a la baixa mentre encara es diagnostiquen poc més de 500 contagis diaris. El Departament de Salut ha declarat 36 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (681) i 12 crítics menys ingressats a les UCIs, que passen d’un total de 260 a 248. En paral·lel, s’han notificat 750 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 904.531. L’Rt es manté a 0,89, mentre el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 89 (-2). Hi ha hagut set morts.