Després del lleuger repunt de dimecres, els positius a la Regió Sanitària de Girona van tornar a baixar del llindar de 100 i es va seguir la tendència de les darreres setmanes. D’aquesta manera, la situació epidemiològica segueix estancada. El que sí que va baixant és la pressió assistencial als hospitals gironins, tot i que a les UCIs encara costa. Ahir, el nombre d’hospitalitzats ja va baixar de vuitanta i se situa al nivell de l’inici de la cinquena onada.

Tenint en compte l’estabilització de casos, hi ha hospitals que estan flexibilitzant les mesures. Aquest és el cas dels centres sanitaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Blanes i Calella, que a partir de dilluns s’amplia l’horari de visita de familiars als pacients no covid-19 ingressats. Aquesta nova obertura va acompanyada d’unes mesures estrictes per evitar contagis a l’interior dels centres.

Fins ara els pacients no covid-19 hospitalitzats podien rebre visites al migdia de 12 a 14 h, i des d’aquest dilluns s’estableix una nova franja horària de dues hores en el torn de tarda, de 18 a 20 h. Cal destacar que només es permetrà l’entrada d’un sol acompanyant per pacient, procurant que sempre sigui la mateixa persona per minimitzar riscos.

Els familiars hauran de portar posada en tot moment la mascareta (es recomana que aquesta sigui quirúrgica) i s’hauran de rentar les mans a l’entrada del centre amb solució hidroalcohòlica i fer-ho de forma freqüent durant l’estada usant els dispensadors que hi ha repartits en diferents punts dels centres hospitalaris.

Pel que fa al servei d’Urgències dels dos hospitals es mantenen les visites d’una hora al dia, de 13 a 14 h, als pacients no Covid que es troben ingressats a la Unitat Polivalent d’Observació i a l’àrea de crítics.

Indicadors estancats

Per altra banda, els indicadors de contagi no acaben de baixar. El risc de rebrot encara es manté per sobre de 100 i la transmissió del virus segueix creixent i s’aproxima a 1, màxim recomanat per mantenir la pandèmia controlada.

A Catalunya, la situació és similar tot i que una mica millor que a Girona. Els hospitals segueixen buidant-se de pacients de covid-19 i tenien ahir 646 ingressats (35 pacients menys), dels quals 237 són a l'UCI (11 menys i en valors de mitjans de juliol), mentre que es diagnostiquen de mitjana 500 casos diaris (3.561 setmanals).

Segons les dades d'incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG) va caure a 87 punts i es va mantenir la velocitat de propagació del virus (Rt), situada en 0,89, la qual cosa vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 89 persones.

El nombre de morts des de l'inici de l'epidèmia va pujar a 23.788 persones, amb 16 de noves; encara que, tenint en compte les defuncions setmanals (74), la mitjana diària se situa en 10.