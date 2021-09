L’Ajuntament d’Olot engega una prova pilot amb ajudes per rehabilitar habitatges del nucli antic. Es tracta d’una de les iniciatives sorgides arran de l’Estudi per a la Rehabilitació, Captació i Mobilització d’Habitatges i Locals que l’Ajuntament va dur a terme i s’emmarca en les propostes impulsades pel PIAM. Les subvencions, que compten amb un pressupost inicial de 25.000 euros, estan dirigides a propietaris o promotors d’obres que disposin de pisos construïts abans del 1980. Entre les ajudes, hi haurà l’adequació funcional de l’edifici o l’adequació estructural de l’edifici. L’import màxim de subvenció per aquests conceptes no podrà superar els 3.000 euros per planta. A més, es podrà subvencionar el 100% dels interessos anuals de préstecs vinculats al cost de les obres de rehabilitació en un màxim de 500€ anuals, durant un termini màxim de 5 anys.

Els ajuts busquen oferir un acompanyament per impulsar i potenciar millores en aquesta zona del nucli antic, que compta amb un total de 357 edificis.