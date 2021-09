El Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc del Procicat, la pròrroga de les mesures de contenció de la covid-19 a Catalunya publicades la setmana passada. No obstant això, la nova resolució, que entra en vigor avui, i té una vigència de set dies, sí que preveu l’acceptació del pla presentat pel Departament de Cultura que permetrà accelerar la recuperació de l’activitat castellera.

En aquest sentit, ara els castellers podran fer construccions de fins a 160 persones, amb mascareta, protocols d’entrada i sortida de les places i un màxim de 15 minuts de durada per a la construcció de cada castell. A més, hauran de demostrar que tenen la pauta de vacunació completa o una PCR negativa en les darreres 48 hores, mentre que als menors de 12 anys se’ls farà tests d’antígens ràpids (TAR).

La resta de mesures aprovades la setmana passada continuen vigents. Així, no hi ha limitació de les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, però se segueix mantenint com a recomanació limitar les trobades a un màxim de deu persones.

El passaport, en estudi

D’altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu el passaport covid-19 com una eina que es podria aplicar en cas de repunt de la pandèmia per evitar tancar activitats. «Abans de dir tanquem això, podem estudiar i valorar el passaport», va dir en una entrevista a Rac 1 després de la sentència del Tribunal Suprem que avala aquest instrument a Galícia. Per tant, Aragonès ho ha plantejat com una opció per aplicar en un futur si la situació empitjora però no per posar-lo ara en funcionament posant una «trava» per accedir a la restauració. El Govern està «obligat» a estudiar la qüestió avaluant amb detall la sentència del Suprem.