SOS Costa Brava i Girona pel Clima van organitzar ahir a la tarda, a l’aeroport de Girona-Costa Brava, un acte de protesta contra l’ampliació de qualsevol aeroport i per rebutjar també la construcció d’una estació del tren d’alta velocitat (TAV) al costat de la terminal de Vilobí d’Onyar. L’acció va servir com a preàmbul i per animar els gironins a anar a la manifestació que hi haurà diumenge a Barcelona contra l’ampliació de l’aeroport del Prat. Els organitzadors de la protesta creuen que és el moment de reduir emissions de CO2, no de permetre que arribin més avions. I pel que fa al transport ferroviari, consideren que els diners destinats a l’alta velocitat serien més útils per a millorar els serveis de transport de Rodalies i mitja distància.