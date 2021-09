La possibilitat de vacunar als instituts aquest setembre, una mesura que el conseller d’Educació Josep Gonzàlez-Cambray havia posat sobre la taula en els darrers dies, queda aparcada de moment. El 64% dels alumnes majors de 12 anys tenen la pauta completa de vacunació i el 80,2%, l’ha iniciada, segons dades facilitades per Salut Pública. Davant aquestes dades, Salut no es planteja ara com ara anar als instituts a vacunar, va exposar ahir la responsable dels programes intersectorials de Salut Pública en la infància i l’adolescència, Laia Asso.

Malgrat tot, no va descartar la mesura per més endavant si en algun territori concret observen cobertures baixes entre els adolescents. Pel que fa als docents, el 91,9% tenen la pauta completa i el 93,3%, una dosi. Asso va afirmar que no es plantegen «en cap cas» obligar els docents que no s’hagin vacunat a fer-ho i va afegir que tampoc seria legal en aquests moments. Aspiren, va dir, a «convèncer-los amb arguments».

Respecte a la cobertura vacunal, cal tenir present que no és la mateixa a tots els municipis. Si s’analitza la franja de 12 a 15 anys, a la Regió Sanitària de Girona hi ha un 51,1% d’adolescents amb la pauta completa i hi ha alguns punts on la immunitat no arriba al 50%, com és el cas de Salt i Lloret amb el 40 i el 45% respectivament.

Si s’amplia la franja fins als 19 anys, el percentatge creix. A Girona, el 58,1% d’aquest col·lectiu té la immunització completa i un 68,2% té almenys una dosi. En el cas de Salt, un 44,8% té la pauta completa i un 55% en té almenys una. Respecte a Lloret, els percentatges són del 50 i 61% respectivament.

Informació sobre vacunats

D’altra banda, des d’avui els centres podran consultar quins alumnes i professors estan immunitzats. Aquesta és una de les principals novetats respecte del curs passat, quan l’única informació de salut disponible per als centres era sobre es contagis, segons va explicar la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, que va indicar que això facilitarà saber quins alumnes i quins professionals han d’estar o no confinats. Gomà va aclarir que la informació prové dels sistemes de salut, acció emparada legalment per la modificació del decret llei aprovada aquesta setmana pel Govern.

«Traçacovid els marcarà i els donarà la informació de quants i quins alumnes i professionals han de confinar-se», va dir Gomà, que va matisar que l’accés a les dades quedarà restringit a les direccions dels centres, que són les persones que cada dia hauran de consultar l’aplicació Traçacovid per gestionar l’aparició de casos positius i brots.

Els alumnes i professors que no estiguin immunitzats hauran de fer una quarantena de 10 dies i una PCR entre el quart i el sisè dia. Els alumnes d’educació especial, infantil i primària que estiguin immunitzats no hauran de fer quarantena, però sí que hauran de realitzar un test d’antígens ràpid (TAR). Finalment, els alumnes immunitzats d’ESO, batxillerat, formació professional i altres estudis, així com els professors, no hauran de fer quarantena, però també s’hauran de realitzar un TAR .

Centres confinats

Finalment, els grups escolars confinats per covid-19 pugen a vuit a les comarques gironines, cinc més que en el darrer balanç del Departament d’Educació. En total, hi ha 172 estudiants gironins confinats. Els nous casos s’han produït a l’escola Josep Boada de Riudarenes, a l’escola El Bosc de la Pabordia de Girona, a l’escola Madrenc de Vilablareix, a l’Escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montrgí i a l’escola Mossèn Baldiri Reixach de Sant Feliu de Guíxols.