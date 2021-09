L’Ajuntament de Banyoles va presentar ahir el Pla d’esport per a tothom, que s’executarà durant aquest curs i que té com a màxim objectiu fer accessible l’esport a tota la ciutadania, independentment de quina sigui la seva condició. El pla parteix de projectes que ja es porten a terme, però també proposa noves fórmules d’actuació per fomentar una política esportiva per a tothom.

El document inclou cinc grans línies per fer més accessible l’esport al conjunt de la ciutadania: transferència entre programes socials i clubs esportius, esport i gènere, gent gran, persones amb discapacitat i noves disciplines esportives.

Per a cadascuna d’aquestes grans línies s’han definit accions de promoció de la pràctica esportiva amb jornades o activitats específiques, programes de formació per a tècnics i coordinadors esportius o programes de beques i ajudes.

«Que ningú quedi fora»

El regidor d’Esports, Jordi Congost, va explicar ahir que es tracta d’un «pla ambiciós, amb una visió de treball per als propers anys perquè ningú quedi fora de la pràctica esportiva, sense condicionants socials, econòmics o de gènere».