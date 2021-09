Tècnics de Birding Natura i del Ministeri per a la Transició Ecològica van alliberar dijous a l’espai natural de Mas de Melons (Garrigues) el primer exemplar de duc amb un geolocalitzador instal·lat, en el marc del projecte en què també col·laboren el Departament d’Acció Climàtica i Endesa. La previsió és posar emissors a dotze exemplars els pròxims mesos en diferents punts del país com el Baix Empordà, la Catalunya Central, la plana de Lleida i les Terres de l’Ebre. L’objectiu és seguir aquests rapinyaires durant un any per estudiar-ne el comportament i registrar dades i informació per tal de definir accions que contribueixin a preservar l’espècie. A Catalunya, s’estima una població estable de duc d’entre 550 i 700 parelles.

L’emissor col·locat a l’esquena de l’ocell consisteix en un dispositiu de seguiment remot que disposa d’un mòdul GPS i un sistema d’alimentació mitjançant una bateria amb autonomia per un any. La informació obtinguda permetrà elaborar informes on quedarà reflectida l’activitat diària, evolució i incidències a través de gràfiques, taules de dades i mapes per, finalment, extreure’n conclusions. Així, en el cas dels exemplars adults es pretén conèixer les àrees territorials, zones de descans, àrees de caça, espais freqüentats en període de cria i fora d’ella. En el cas dels polls, el radioseguiment permetrà obtenir dades sobre els seus primers vols un cop deixen el niu, els seus moviments de dispersió i com estableixen noves àrees territorials.

En una fase posterior del projecte, es preveu monitoritzar un niu mitjançant una càmera d’infrarojos.