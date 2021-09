La secció tercera de l’Audiència de Girona ha confirmat la condemna al sotsinspector de Mossos imposada pel jutjat Penal 2, que el va fer responsable de dos delictes lleus de lesions per propinar un cop de puny a una dona.

La sentència va ser impugnada per la Fiscalia i la Generalitat, que van al·legar errors en la valoració de la prova, insuficiència i manca de racionalitat en la motivació i vulneració del principi de presumpció d'innocència.

El tribunal de segona instància rebutja els recursos imposats i sosté que els motius d’impugnació no són «racionals» i defensa que la sentència de primera instància va fer una anàlisi «raonada i fonamentada» de la prova.

D’aquesta manera, confirma que l’actuació del sotsinspector «s’ha de considerar desproporcionada» i que respon a una acció «injustificada, innecessària i excessiva».

Els fets que van ser jutjats van tenir lloc el 20 d’agost de 2019 al carrer Orient de Girona, quan un home ebri estava dins d’un supermercat intentant aconseguir alcohol després de ser expulsat d’un bar pròxim. La patrulla policial que va acudir a l’avís del propietari del bar estava formada pel sotsinspector i un altre agent, i va acudir al supermercat acompanyat de la seva sogra per requerir a l’home que deixés de provocar incidents.

Un cop dins, una treballadora va explicar als agents que l’home havia volgut comprar alcohol i que ella s’havia negat a vendre-li pel seu estat. Llavors els agents van veure que la dona havia entrat al supermercat contradient l’ordre de quedar-se a fora a esperar. La dona, però, va dirigir-se al causant dels incidents per demanar-li que l’acompanyés a casa.

Els policies van demanar-los que sortissin del local per identificar-los, i un cop fora l’home va començar a proferir insults contra els agents i va llençar la seva documentació a terra. En aquell moment els agents van dir-li que quedava detingut per un delicte de desobediència. La resposta de la seva sogra seguia essent la d’intentar endur-se el seu gendre d’allí perquè no provoqués més problemes, però el sotsinspector, «molest per la insistència» de la dona d’endur-se’l d’allí, «va empènyer-la, la va subjectar pel coll i davant l’actitud defensiva de la dona va proferir: «ja n’hi ha prou, ja m’esteu tocant els collons, tots detinguts».

Seguidament, li va propinar el cop de puny en un ull, «excedent-se en les seves funcions i amb ànim de menystenir la integritat física de la dona», i la va fer caure. Llavors la seva filla va intervenir «per defensar la seva mare», però també va acabar a terra d’una empenta. L’inspector va forcejar amb les dones fins que les va agafar dels cabells i les va reduir a terra, subratlla la sentència.

Els fets van ser presenciats per almenys tres testimonis, que durant el judici que va tenir lloc el 29 de gener van exposar que el sotsinspector havia agredit «sense motius» la dona, i que aquesta va acabar amb la cara «inflada i amb un morat a l’ull». A més, un d’ells va declarar que quan va dirigir-se als Mossos per dir-los que havia presenciat l’agressió, li van dir «vés-te’n a casa».

La sentència del jutjat Penal resulta del tot insòlita, segons va afirmar Anna Pagès, l’advocada dels tres membres de la família implicats, ja que «és molt complicat que ens donin la raó quan s’ha de lluitar contra la presumpció de veracitat de la policia». I de fet, la sentència d’apel·lació de l’Audiència no ha canviat ni una coma del relat provat a primera instància. Encara hi ha la possibilitat d’interposar un últim recurs de cassació, una opció que Pagès creu que no té recorregut.