La Regió Sanitària de Girona va començar ahir a administrar la dosi addicional de la vacuna contra la covid-19. Es van convocar al punt de vacunació del Palau Firal de Girona un total de 547 persones, les quals tenen en comú haver estat trasplantades d’algun òrgan sòlid i/o estar prenent medicació immunosupressora. D’altra banda, també es va començar a posar la dosi addicional en centres residencials de gent gran. Ahir concretament Salut va vaccinar un total de vint usuaris de la Residència Hospital de Cadaqués.

La dosi addicional de la vacuna contra la covid-19 s’administra a les persones que necessiten un reforç per aconseguir una millor resposta immunitària per fer front al coronavirus. En concret, aquesta dosi addicional s’administra, per ara, a persones receptores de trasplantament d’òrgans sòlids amb tractament immunosupressor, a persones receptores de trasplantaments de progenitors hematopoètics i a persones amb tractament amb fàrmacs anti-CD20. Aquestes persones, seran citades per sms, i les vacunes s’administraran principalment en els hospitals on siguin tractats habitualment o en els centres de salut o punts de vacunació que se’ls indiqui. Properament també es vacunaran totes les persones que pertanyen al grup 7 (condicions de molt alt risc amb immunosupressió).

En els propers dies també s’aniran citant més pacients amb indicació per rebre la dosis addicional, els quals aniran essent citats de manera progressiva.

Toni Miró és un dels gironins que ja han rebut aquesta dosi addicional, tot i que en el seu cas li han administrat a l’hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona.

El virus, letal en trasplantats

Miró va patir una insuficiència renal el 2016 i va haver de fer diàlisi fins que es va sotmetre al trasplantament d’un ronyó, just un mes abans de l’inici de la pandèmia i el confinament més sever.

«El confinament domiciliari de tres mesos a mi se’m va allargar fins a més de vuit. M’acabaven de fer el trasplantament i era molt arriscat sortir al carrer amb el perill d’agafar el virus», explica Miró. No va ser fins que va rebre la vacunació que va començar a reprendre la normalitat. «De les deu persones que vam rebre el ronyó abans de la pandèmia, només n’hem sobreviscut dos. Els altres es van contagiar de la covid-19 i, com a conseqüència, van morir. Em va impactar molt perquè em podria haver passat a mi», admet.

Malauradament, un any després de rebre el ronyó, el seu organisme el va rebutjar i Miró va haver de reprendre la diàlisi. De moment, torna a estar a la llista d’espera per a sotmetre’s a un nou intent de trasplantament.