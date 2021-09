Ho podia haver escrit en positiu: a favor de la utilitat política. Però el llenguatge que funciona en la nostra conversa pública és en negatiu. Un recent estudi dels professors Noam Gidron i James Adam sobre 20 països occidentals demostra que España és la societat més polaritzada del seu entorn. És a dir: aquella on els simpatitzants d’un partit polític senten més antipatia pels d’un altre partit. Molt més que als Estats Units, per exemple. En aquesta dada hi pot haver l’explicació de les averies d’una inestable vida política a nivell espanyol i català des de 2015. La màxima malvolença de les societats democràtiques occidentals! Al principi del seu mandat a la Casa Blanca el president Barack Obama va escriure un premonitori article on apuntava que el llenguatge de la crònica i l’anomenat relat polític cada cop tindria més característiques pròpies de les estructures gramaticals i discursives del llenguatge esportiu. Blanc contra negre, un bon revés a la mandíbula, hooliganisme a les grades....Què és sinó aquesta política superficial que distreu i crea polarització i fanatisme a cop de tuit, zasca i frases de traç gruixut pel consum massiu en les xarxes socials? Diuen que cada cop més una part important de la població té interès per la política però seria més apropiat dir que aquest tipus de consum de la política és assimilable al consum de programes de distracció. Literalment la franja horària que abans ocupava un programa de crònica rosa avui l’ocupa un exitós programa pretesament d’anàlisi polític. La societat més polaritzada de totes les societats occidentals: aliment per l’autoafirmació en la pròpia bombolla de les conviccions quan no el gregarisme i el cultiu de l’antipatia, la visceralitat i el rebuig cap el que pensa diferent. Podem trobar episodis d’aquest clima malsà cada dia en la vida política catalana i espanyola. On fins fa poc cridava més l’atenció la destrucció que la construcció, la no utilitat política.

El professor Christian Salmon ho explica en el seu llibre La era del enfrentamiento. Del storytelling a la ausencia de relato (Península). La paraula que s’ha instal·lat en el llenguatge polític i que és diu relat no és res més que l’eficàcia de la retòrica com a arma de manipulació massiva al servei de la comunicació, la publicitat i la política. Escriu Salmon: «Estem davant el triomf d’explicar històries al servei d’actors polítics sobre la base de l’enfrontament i el descrèdit sistemàtic de l’altre. En una societat hiperconectada i hipermediatitzada ja no val només la paraula sinó que la manera d’arribar a conquerir el poder es base en la combinació guanyadora de l’enfrontament, la transgressió, la imprevisibilitat i imposar la pròpia veritat, la que convingui». El caos narratiu és el paradís somiat dels populistes, els demagogs i tots els que volen liderar la frustració i no pas la reconstrucció. No cal dir que el caos narratiu basat en l’enfrontament crea quadres psicològics insans i tòxics. Bona gent basquejada de tantes hores penjats a les xarxes socials. Un informe recent de Reuters Internacional demostra com Espanya i Japó encapçalen l’ús mundial de les xarxes socials per distracció i com a font d’informació. L’ús del WhatsApp com a canal de transmissió de notícies a Espanya és el més alt de tots els països estudiats! Canal de transmissió de tantes falòrnies, discursos de l’odi i mentides premeditades.

La nostra societat és la més polaritzada del món occidental, la que genera més antipaties entre blocs, la que infantilitza la deliberació política. Per això campen pels prats de la notorietat els reis de la banalització i el surfeig polític. Lady Twitter pot brillar més que un legislador tècnicament equipat, algun professor abans rigorós ara busca l’aplaudiment fàcil a la xarxa i els que tenen més errors per amagar en política fan xut a corner creant més soroll que tapa vergonyes.

Així la nostra societat s’anava fent malsana fins que ha arribat l’aterratge en el camp inèdit de la duresa social i econòmica provocada per la Covid-19. Ara va de bo i amb el relat no n’hi ha prou. Ara va de bo i qui es mantingui en el registre de la tonteria serà poderosament detectat com un farsant en temps de còlera. Temps per la cooperació, el realisme i el pragmatisme.

Quanta més polarització, menys cooperació, més temps perdut. Hi haurà dues maneres de fer política en el futur: liderar la frustració o liderar la reconstrucció. Avui la radicalitat és esbandir per l’aigüera la tonteria.