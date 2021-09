L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) creu que l’aeroport del Prat podria desenvolupar-se com un «hub» internacional sense necessitat d’allargar la tercera pista amb una gestió coordinada amb els altres aeròdroms catalans i si estiguessin connectats amb AVE.

La PTP -entitat cívica dedicada des de fa 25 anys a la defensa del transport públic- va presentar dimecresun informe que els va encarregar l’Ajuntament del Prat segons el qual, amb aquestes premisses, l’aeroport barceloní podria desviar vols de baix cost i tenir capacitat per a assumir uns altres de llarg abast.

El citat informe defensa que la gestió coordinada dels tres aeroports comercials catalans, la seva connexió ferroviària mitjançant l’alta velocitat i la substitució d’algunes rutes de curt i mitjà radio per viatges amb tren permetria incrementar els vols d’alt valor afegit en l’aeroport de Barcelona.

«Aquest informe demostra que hi ha alternatives, que aquest xantatge del tot o res no ho podem acceptar», ha emfatitzat aquest dimecres l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, durant la presentació del document, juntament amb el president de la PTP, Adrià Ramírez.

La presentació es va fer davant de l’estació de Renfe del Prat, on hi ha una «estació fantasma» de trens d’alta velocitat i on hauria de situar-se l’estació intermodal del Prat, projecte que data de 2008 i que no s’ha finalitzat.

«Com a alternativa a l’allargament de les pistes, molt problemàtica per motius ambientals, s’ha proposat la gestió coordinada dels tres aeroports catalans en la qual Girona i Reus assumirien la majoria dels vols de baix cost que actualment operen al Prat i la substitució d’alguns vols de radi curt i mitjà per alternatives ferroviàries», planteja el resum de l’estudi de la PTP. «Es tracta d’una estratègia que no condiciona el desenvolupament de la funció de ‘hub’ de l’Aeroport de Barcelona», afegeix el text, assegurant que l’impuls del tren permetria alliberar El Prat de vols de baix cost i curt abast, que podrien ser substituïts per rutes internacionals.

Sobre la substitució dels vols de curta distància per viatges amb tren, Ramírez defensa que en aquelles destinacions a menys de quatre hores l’alternativa en ferrocarril s’ha demostrat «imbatible» enfront de l’avió, posant com a exemple la rapidesa i facilitats del trajecte Barcelona-Madrid.

Quant a vols de mitjana distància per a arribar a grans ciutats europees com París, Londres, Roma o Amsterdam, des de la PTP han posat sobre la taula l’impuls dels trens nocturns, una opció que, ha assegurat, «a Europa s’està recuperant». Ramírez recorda que al Prat «hi ha un predomini dels vols de baix cost», que representen un 70% de les operacions i transporten a 35 milions de passatgers a l’any i defensa la viabilitat de traslladar una part d’ells als aeroports «infrautilitzats» de Girona i Reus si aquests estiguessin ben connectats amb la capital catalana mitjançant l’alta velocitat.

L’informe sosté que aquest servei facilitaria que es pogués viatjar amb tren des dels aeroports de Girona i Reus fins a Sants o la Sagrera en 40 o 45 minuts. Segons el president de la PTP, la transferència dels desplaçaments de l’avió al tren, podria suposar «la reducció de prop de 40.000 operacions i de 5 milions de passatgers amb avió anuals», que es traduiria en una disminució de més de 460.000 tones de CO₂ a l’atmosfera.

Per part seva, Mijoler ha reiterat que l’informe «demostra que hi ha alternatives per a promoure un model d’infraestructures al servei del país i no de les grans empreses, coherent amb el context d’emergència climàtica».