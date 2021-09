La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va participar aquest dijous en una trobada amb afiliats i simpatitzants de Junts per Catalunya, organitzada per la coordinadora local de Girona i amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, la tinenta d’alcalde d’hisenda i règim interior, i coordinadora de la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, la regidora de drets socials, Núria Pi, i el coordinador de Junts a la Ciutat de Girona, Jordi Bobet.

En relació amb la taula de diàleg, la presidenta va manifestar que «no és ni taula ni és de diàleg, i l’únic que s’hi sent còmode és el president del Govern Pedro Sánchez». També va remarcar que Junts per Catalunya és un partit jove, emanat de l’u d’octubre, i que «sense Junts no hi haurà camí cap a la independència de Catalunya».