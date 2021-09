La Regió Sanitària de Girona passa del «risc alt» a «moderat» de coronavirus per primer cop des de principis d’estiu. El risc de rebrot, l’índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, torna a situar-se per sota del llindar de 100 (es troba a 99), i això no passava des del dia 26 de juny. Malgrat això, la regió segueix situant-se en un nivell superior al risc de rebrot que té Catalunya (80).

Aquesta millora es desprèn de les últimes dades facilitades ahir pel Departament de Salut, que també registren un nou descens de contagis en territori gironí (76), sis menys que en la jornada anterior. Però la velocitat de propagació ha pujat respecte de l’interval anterior. La incidència a 7 dies és de 52. El 3,86% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 62 pacients ingressats (-6).

Pel que fa a les hospitalitzacions, aquestes es mantenen en 68 ingressats per covid-19, i una persona ha pogut sortir de l’UCI. Tot i això, cal lamentar una nova defunció causada per aquest virus.

Els ingressats, a la baixa

En paral·lel, a Catalunya, els centres hospitalaris continuen buidant-se de pacients per covid-19. Ahir Salut comptabilitzava una cinquantena menys d’ingressats (578), dels quals 210 són a l’UCI (són 6 menys). La resta d’indicadors epidemiològics mantenen la tendència a la baixa dels últims dies.

El risc de rebrot és més baix que a la regió gironina, i cau a 80 punts. La velocitat de propagació del virus (Rt) baixa a 0,80, enfront del 0,88 d'ahir, la qual cosa vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 80 persones. Respecte de l’Rt, es manté a una xifra de 0,88.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 8 i el 14 de setembre se n’han notificat 3.306, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 4.156.

Pel que fa a les defuncions, s’han notificat cinc morts en les últimes hores. D’aquesta manera, el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.806 persones.

El 3,02% de les proves que s’han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 98,82 a 95,67, mentre que a 7 dies baixa de 44 a 42,39.

El 71% del total de catalans ja té la pauta completa

Salut va informar ahir que va administrar 21.781 noves dosis de la vacuna en les darreres 24 hores. Són 5.845.526 els catalans amb la primera dosi, 10.266 més, mentre que 4.954.747 tenen la segona, 11.515 més. La pauta completa arriba a un total de 5.621.684 persones (+15.673). En percentatges, el 71% de la població de Catalunya té la pauta completa i el 73,8% ja ha rebut la primera punxada. No obstant això, el ritme de vacunació manté la seva frenada i les últimes 24 hores han estat inoculades 21.781 persones, de les quals 10.266 eren primeres dosis.