Banyoles ha enllestit la rehabilitació del rec Major per posar-lo en valor i consolidar-lo com un eix turístic. Les obres del tercer i últim tram del rec Major han permès completar el projecte per deixar al descobert i posar en valor aquest patrimoni històric i cultural de Banyoles. En aquesta tercera fase, que ha costat 350.000 euros, els treballs s'han centrat al tram comprès entre els carrers Jaume Butinyà i Blanquers.

S'ha creat un nou canal de rec, seguint el traçat del que ja hi havia, i s'ha ordenat l'espai públic adjacent (creant un itinerari per a vianants entre els dos carrers). El projecte també ha permès adequar una placeta, amb entrada a través del carrer Girona, on hi ha jocs d'aigua que expliquen el sistema de recs, i fer visible el salt d'aigua de l'antic molí.

Valor patrimonial i turístic

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat que la recuperació del rec Major permet potenciar-ne "el valor patrimonial" perquè "els banyolins i banyolines puguin gaudir-ne, però també perquè els turistes que ens visiten puguin descobrir la història de la ciutat a través del rec i s'endinsin al barri vell".

Les obres per recuperar el rec Major s'emmarquen dins el projecte per millorar la connectivitat entre l'estany i el barri vell. Aquí també s'hi inclou la rehabilitació del Molí dels Paraires (que es vol posar com a exemple de font d'energia) i la creació d'una nova ruta turística al voltant del rec (amb un itinerari que permeti conèixer el patrimoni històric i cultural).