Lloret de Mar (La Selva) acollirà el 25 i 26 de novembre el primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu on s'abordaran les expectatives de futur d'un sector, que l'any 2018 va generar un impacte econòmic de gairebé 560 milions d'euros. L'esdeveniment, que es farà al Palau de Congressos Olympic, aplegarà més d'una seixantena de ponents –alguns dels quals esportistes de primer nivell- en un format híbrid, que n'acostarà alguns a través d'hologrames amb tecnologia 5G. Entre els ponents, hi haurà la presidenta i CEO d'European Cities Marketing, Petra Stusek o el medallista olímpic, Edwin Moses. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, ja hi ha uns 400 preinscrits.

L'any 2019, Lloret de Mar va acollir més de 400 esdeveniments esportius i més de 60.000 persones vinculades a aquest sector. Tot plegat, en instal·lacions municipals. El seu posicionament com a destinació de turisme esportiu és, segons l'alcalde Jaume Dulsat, innegable i, per això, ha estat escollida per acollir el primer Congrés Mundial de Turisme Esportiu. «Esperem que suposi un kick off i l'inici d'una represa de l'activitat més o menys normal», ha dit Dulsat durant la presentació. Se celebrarà els dies 25 i 26 de novembre en format híbrid, amb més d'una seixantena de ponents i utilitzarà les últimes tecnologies. De fet, alguns dels ponents hi participaran a través d'hologrames gràcies a la tecnologia 5G, que per primera vegada s'utilitzarà en un congrés a Catalunya.

El congrés té com a objectiu analitzar la relació entre el turisme esportiu i el desenvolupament sostenible i inclusiu, la diversificació, la diferenciació i la desestacionalització. En definitiva, els reptes de futur del sector després de la pandèmia de la covid-19, les tendències i la innovació. També l'assistència en massa en esdeveniments esportius. L'esdeveniment, que comptarà amb conferències i tallers temàtics, també abordarà aspectes com la governança i la transformació digital del sector, a més d'activitats esportives per als participants. Paral·lelament, s'habilitaran espais de 'networking' per tal que els participants puguin aprofitar sinergies.

S'hi ha convidat empreses vinculades als dos sectors –turisme i esport- i entre els ponents hi participaran primeres espases com la presidenta i CEO d'European Cities Marketing, Petra Stusek; el medallista olímpic, Edwin Moses; el vicepresident de l'International Sports Travel Agencies Association, Marco Mazzi, o Kattia Juarez, de la Federació Internacional de Motociclisme. Tot i que encara no s'han obert les inscripcions, ja hi ha més de 400 preinscrits. Una dada que, segons el director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, demostra el gran interès que suscita aquest esdeveniment.

Destinació esportiva per excel·lència

I és que l'any 2016, Catalunya va ser distingida a la World Travel Market com a millor destinació de turisme esportiu al món i es calcula que l'any 2018 –abans de la pandèmia- uns 258.511 turistes internacionals van escollir Catalunya per motius esportius. A banda d'això, més de 700.000 turistes de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol van viatjar a Catalunya pels mateixos motius. En conjunt, un estudi calcula que l'impacte sobre la producció de les despeses dels turistes per motius esportius va ser de 558 milions, 269 dels quals per impacte directe; 133,5 per impacte indirecte i 115,5 més per impacte induït.

La xifra, però, encara podria créixer més perquè, segons ha detallat el diputat d'Esports, Jordi Masquef, s'estima que el sector de viatges per turisme esportiu creixerà un 16% de mitjana fins al 2030. El congrés, que s'havia de celebrar l'any passat i que es va haver d'ajornar per la pandèmia, està organitzat per l'Agència Catalana de Turisme (ACT de la Generalitat) i l'Organització Mundial del Turisme (OMT), amb el suport de l'Ajuntament de Lloret i el Patronat de Turisme Costa Brava.