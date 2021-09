El Govern permetrà la reobertura de l'oci nocturn només en espais exteriors i fins a les 3 de la matinada a partir d'aquest dijous. A aquest horari se li haurà de sumar mitja hora més per desallotjar els clients. Així ho ha aprovat el Procicat aquest dilluns. Es fa així un primer pas després de moltes setmanes de tancament i de moment es deixen els locals interiors per a més endavant. D'altra banda, la restauració podrà també allargar el seu horari fins a la 1 de la matinada, 30 minuts més del que pot obrir ara. Diverses veus havien demanat la reobertura de l'oci nocturn per evitar els botellots, com ara l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La decisió es pren just a les portes de les festes de La Mercè.

Un 5% dels establiments podran acollir-se a les noves restriccions

La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) ha calculat en un 5% els establiments que podran acollir-se a les noves restriccions del Govern. La proposta no satisfà la patronal, que torna a criticar unes restriccions "només promogudes a Catalunya i les Balears". A banda, l'entitat afirma que avui la comissió delegada del Govern "ha acordat per abans del 15 d'octubre" l'obertura completa "amb certificat covid", ball i "aforaments propers a la realitat de cada sala".

Fecalon acusa el Govern de "manca de diàleg" i de "desconeixement del sector", fets que dificulten una "obertura progressiva" d'espais interiors i exteriors "com estan fent totes les Comunitats Autònomes". També lamenten que aquests dos factors impedeixen "tornar a l'horari normal de tancament" i alerten que, si no es fa, no es podrà "combatre" els problemes "greus" d'aldarulls públics que es donen "especialment a Catalunya". Finalment, la patronal reclama que s'acceleri l'ús del certificat covid com a eina per facilitar la reobertura dels locals en horari complet i recorda que el Tribunal Suprem "ha avalat" la mesura a Galícia.

Obertura a l'interior, el 15 d'octubre

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha afirmat aquest dilluns que el Govern preveu permetre la reobertura dels locals d'oci nocturn d'interior amb certificat covid el 15 d'octubre. El secretari general de l'entitat, Joaquim Boadas, ha assegurat que així ho han expressat els representants de l'executiu en la reunió que han mantingut avui amb la patronal per comunicar-los les noves mesures restrictives per la pandèmia, que Boadas ha admès que "val més tard que mai", però ha subratllat que a les portes de la tardor, la mesura "arriba tard".

Segons el representant de Fecasarm, durant la reunió se'ls ha anunciat que el 15 d'octubre hi haurà una reobertura completa dels locals d'oci nocturn, fet que inclou els d'interior, amb sales de ball habilitades i amb horari complet. També els han dit que "potser" el conseller ho anunciarà "abans" d'aquesta data, i que segur que es demanarà el certificat covid per poder accedir als locals.

La patronal ha demanat a la reunió que aquesta vegada no hi hagi "passes enrere", i en aquest sentit Boadas ha lamentat que el 15 de juliol el Procicat decidís rebaixar l'horari de tancament fins a dos quarts d'una de la matinada. "Ha estat totalment innecessari i totalment contraproduent, com hem vist amb tots els botellots de l'estiu. Va ser una mesura totalment equivocada". Per aquest motiu els representants del sector també han exigit que aquesta vegada hi hagi una territorialització per tal que els locals puguin saber quin és el grau de risc de la seva zona i actuar en conseqüència.