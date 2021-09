El nombre de pacients hospitalitzats tant a Girona com a la resta del territori català va tornar a augmentar ahir lleugerament després de diversos dies a la baixa. A la regió sanitària de Girona, actualment hi ha 64 ingressats, 2 més que el dia anterior.

A Catalunya hi ha 14 hospitalitzats més que el dia anterior, de manera que hi ha un total de 592 llits ocupats per pacients de coronavirus en planta. Tot i això, són menys que els que hi havia la setmana passada, que eren 81 a Girona i 741 a Catalunya. En canvi, les UCIs segueixen buidant-se. A la regió sanitària de Girona hi ha una persona menys en estat crític de les del dia anterior, en total 17. Són 9 menys que la setmana passada, quan en total eren 26. A Catalunya, n’hi ha 3 menys, de manera que el total són 207, mentre que fa 7 dies eren 274.

Alhora, el risc de rebrot continua a la baixa a la demarcació, després d’haver baixat el dia anterior per sota dels 100 punts i situar-se en risc moderat. Actualment se situa en 93 punts, 6 menys que el dia anterior. També va baixar la velocitat de propagació 1 centèssima, i ara mateix és de 0,86. Tot i això, es troba més alta que la setmana anterior, quan era de 0,78. També a la regió sanitària gironina es van notificar ahir 69 nous contagis de coronavirus, de manera que el total acumulat des de l’inici de la pandèmia es troba en 103.341. També es va lamentar una nova víctima mortal, que deixa el total en 2.256.

Catalunya, en risc moderat

D’altra banda, Catalunya continua en risc de rebrot moderat i segueix a la baixa. En el darrer balanç del departament de Salut va baixar 4 punts més, i se situa en 76. Alhora, també va baixar la velocitat de propagació una centèsima, i és de 0,87.