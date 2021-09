Aquest cap de setmana, la Festa Major de Besalú ha deixat una cara agradable i una de no tant. La celebració del poble ha estat ben rebuda i un èxit, però per a alguns veïns les nits no han estat tan bé. A falta de música i concerts en directe, un grup de joves va decidir muntar la festa pel seu compte.

Tant la matinada de divendres a dissabte com la de dissabte a diumenge, alguns veïns es van queixar del soroll que provocaven uns cotxes de gent jove que va fer botellón on ells viuen. «Cap a quarts d’una de la matinada, uns cotxes van aparcar davant de casa nostra i van posar la música a uns nivells brutals», relatava un dels veïns afectats. Un dels veïns, va trucar als Mossos, però explica que no va servir per a res. «Vaig trucar cap a la una al 112, i ells em van assegurar que mirarien de fer-hi alguna cosa, però va anar passant el temps i ningú va venir», diu decebut.

A més, el problema no es va resoldre, ja que la festa es va ampliar cap a una altra zona. El mateix veí assegura que «cap a les 3 de la matinada, la música va venir del pàrquing del restaurant Oliveres on els joves seguien bevent». «No entenc com van entrar-hi, és un pàrquing privat i ningú ha dit res durant dues nits» assegura el veí afectat.

Les protestes es van fer extensibles entre els veïns afectats i, al veure que ningú hi posava remei, van decidir manifestar-se a través de Twitter. «El més preocupant de tot plegat és el silenci de l’ajuntament de Besalú i la manca de presència dels Mossos d’Esquadra»; «doneu guants adequats a la brigada de neteja, ja que un operari s’ha tallat recollint vidres».

Un dels veïns ha volgut comprovar de primera mà les conseqüències del «botellón» i va esmentar que «M’he llevat d’hora per veure l’estat del carrer i estava ple de vidres i ampolles i feia pudor d’alcohol. Per sort, la brigada de neteja ha fet molt bé la feina i han deixat els carrers ben nets».

L’alcalde de Besalú, Lluís Guinó, explicava ahir que «l’endemà de les primeres queixes, nosaltres ja vam avisar als Mossos, però, com de costum, ens van dir que estaven molt ocupats i que no tenien recursos suficients per poder venir al poble» i afegeix que «si els Mossos no van actuar a la festa de milers de joves a la Universitat Autònoma, menys vindran a controlar un botellón al nostre municipi si estan tant enfeinats».

Guinó es resigna davant l’actuació policial, perquè «aquests botellots ja han passat a les Preses i a Sant Joan les Fonts i, allà, els Mossos tampoc hi van anar». L’alcalde recorda que ja els hi agradaria tenir més recursos per controlar aquest tipus de festes, però els hi és impossible. «L’únic que podíem fer era netejar els carrers i la brigada ha fet bé la seva feina», afegeix.

D’altra banda, Guinó entén els veïns i assegura que ja parlaran amb el propietari de la finca privada on es va produir l’enrenou perquè «dificulti la celebració d’una altra festa que acabi molestant als veïns més pròxims.

Finalment, el batlle entén que els joves vulguin fer festes després de la pandèmia, però també entén les queixes dels veïns. «El que s’ha de fer és reflexionar a escala general per valorar alternatives d’oci per als joves».