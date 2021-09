L'Ajuntament de Ripoll estudia una estratègia per promoure la reforma de locals tancats del barri vell i posar-los a disposició d'emprenedors. El principal obstacle és que són espais vells, sense una instal·lació elèctrica al dia i amb propietats que no poden assumir les millores. La idea és repetir la fórmula que en els últims anys han implantat per fer aflorar habitatges per a lloguer social i que està donant «bons resultats». L'Ajuntament n'assumeix les millores a canvi que el propietari en cedeixi l'ús i, seguidament, es posa a disposició de lloguer social. En el cas de locals, es posaria un lloguer assequible tot buscant, al mateix temps, la diversificació de negocis, la inserció de col·lectius més desfavorits o l'impuls a emprenedors.

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, explica a l'ACN que la proposta està encara en fase d'estudi i que preveuen que agafi forma a partir de l'any vinent. Admet que la imatge actual que hi ha del barri vell amb locals amb la persiana abaixada els «preocupa» i remarca que s'ha d'actuar per incentivar les reformes. «Hi ha locals molt vells, que no tenen fibra ni el sistema elèctric actualitzat, i que el propietari no pot assumir-ne la inversió» per posar-lo al dia per complir amb les normatives actuals i poder aconseguir la llicència d'activitat.

Creu que és una oportunitat per fomentar l'ocupació i la diversificació d'activitats a aquesta zona cèntrica de la ciutat. «No es tracta d'estimular una competència deslleial amb els locals que ja funcionen, sinó buscar altres activitats que enriqueixin l'oferta com ara 'start-up' tecnològiques, artesania o productes locals», diu. També apunta que les bases podrien afavorir determinats col·lectius com ara joves emprenedors o aturats de llarga durada. Unes condicions que s'hauran de concretar en el plec de clàusules un cop el programa estigui ben definit.

Pel que fa al preu dels lloguers de locals, es vol seguir el sistema que ja estan fent servir per al lloguer d'espais al viver d'empreses. Els primers anys és més assequible i a poc a poc va augmentant de forma progressiva. El propietari del local, a més, acorda una cessió d'ús per uns anys a canvi que el consistori n'assumeixi les reformes i recuperi la inversió amb un lloguer assequible. La covid-19 i les restriccions han animat els comerços a apostar per la venda en línia. Actualment hi ha 134 establiments que s'han adherit a la plataforma A casa en un clic impulsada per la Diputació de Girona. D'aquest total, també n'hi ha 16 adherits a la plataforma Respira de compres del Ripollès.

Nous establiments en plena crisi sanitària

Ripoll ha registrat un augment de negocis malgrat la situació de pandèmia. Des de principis d'aquest any, hi ha hagut vint noves obertures mentre que només se n'han tancat dos. També hi ha hagut onze canvis de titularitat o de traspassos. Munell creu que la ciutat està vivint una certa «recuperació» i assegura que hi ha diferents dades que els porta a ser optimistes, com ara el descens continuat de l'atur en els últims mesos o la xifra de contractes.

Entre els nous establiments hi ha Planeta Otaku Ripoll, una botiga amb material de manga, anime i altres productes. La seva propietària, Carolina Llinàs, és conscient que obre en un context pandèmic, però assegura que feia molts anys que li donava voltes i que ha estat ara el moment idoni per fer-ho. Treballava d'administrativa i, aprofitant que la substitució que feia va passar a ser de menys hores, va decidir que havia arribat el moment. Va començar compaginant les dues feines i des de l'agost ja està només a la botiga. Va obrir l'establiment el 8 de maig en un local de la plaça Sant Eudald on anteriorment havia estat una entitat bancària i darrerament una botiga de roba. «Vaig fer el projecte i tenia bastant clar que podria anar bé perquè no hi ha botigues com aquesta a la ciutat ni als voltants», explica. De moment, els primers mesos han sigut positius si bé admet que per arrencar un negoci calen moltes hores i màxima disponibilitat per atendre la demanda.

Un celler amb cervesa artesana

Des del 9 de juliol també ha obert portes Catalluna, un celler especialitzat en cervesa artesana que també ven producció pròpia i vins. Estan al carrer de l'Estació número 11 si bé van començar el negoci a la Vila de Gràcia de Barcelona el 2009. El seu impulsor, Quim Bustos, explica que fa cinc anys van traslladar-se al Ripollès per un canvi de vida i que el confinament els va fer veure que trobaven a faltar el contacte directe amb els clients. Fins llavors venien en línia, però van decidir fer un pas més i obrir portes a aquest espai, on ja hi havia hagut un celler. La primera cervesa de producció pròpia va sortir al mercat una setmana abans de l'inici de l'estat d'alarma. I la sortida de la segona marca va coincidir amb el tancament perimetral de la comarca abans de Nadal. «Malgrat tot, hem pogut tirar endavant, els locals d'aquí han respost molt bé amb el producte i estem molt contents i agraïts», subratlla.