Un brot de coronavirus ha afectat la residència Sant Josep de Cassà de la Selva, on s’han contagiat 25 persones i, com a conseqüència, s’han produït 4 defuncions.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, el brot s’hauria originat a finals d’agost, quan una treballadora va donar positiu en un cribratge rutinari. Seguidament, Salut va fer cribratges a la residència i van anar sorgint diversos casos entre usuaris i treballadors. En concret, s’han contagiat 21 residents, dels quals n’han mort 4, i 4 professionals. Elisenda Serra, cap de serveis de residències de Sumar (Serveis Públics d’Acció Social a Catalunya), entitat gestora del geriàtric, explica que quan es van detectar els cinc primers usuaris contagiats, els van traslladar a la residència Puig d’en Roca de Girona, tal com estableix el protocol, per aïllar-los i evitar que el virus es propagués. Malgrat tot, els cribratges posteriors van fer sorgir nous casos.

Serra destaca que «des d’un primer moment es van dur a terme les mesures de contenció en dues zones gràcies a l’esforç de tots els professionals». Entre els usuaris afectats, també n’hi havia un del centre de dia -edifici annex a la llar residència- tot i que es va contagiar de forma lleu i no va derivar a cap més cas. El geriàtric Sant Josep té 74 places per al servei de llar residència i 25 per al centre de dia.

Importància de la vacunació

Elisenda Serra destaca que «pràcticament tots els usuaris i treballadors estaven vacunats amb la pauta completa, si no arriba a ser per això, la mortalitat hauria sigut molt elevada, tenint en compte que abans de la vacuna el percentatge de mortalitat per la covid-19 a les residències era del 20% de mitjana».

Divendres passat es van saber els resultats del darrer cribratge i tots els usuaris i treballadors van resultar negatius. Avui es faran proves altra vegada i, si tornen a donar negatiu, la residència passarà de ser «taronja» a «verda». «Confiem que a finals de setmana reprenguem la normalitat, els familiars puguin tornar a entrar i el centre de dia recuperi l’activitat, ja que ara està tancat», conclou Serra.

Per altra banda, l’alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, lamenta els fets i recorda que la covid-19 encara és molt present. «Les persones que han mort tenien patologies prèvies i, desgraciadament, no han pogut superar les complicacions derivades del contagi. És molt important conscienciar-se i seguir mantenint la mascareta i les mesures d’higiene. A l’institut de Cassà mateix ja hi ha dos grups confinats, no podem relaxar-nos», adverteix. Tot i això, Robert Mundet està satisfet amb els percentatges de vacunació «elevats» del municipi, que estan per sobre de la mitjana gironina i catalana.