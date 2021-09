Els delictes sexuals es mantenen a l’alça durant els últims anys a les comarques gironines i el primer semestre d’aquest any no n’és una excepció. Els cossos policials han tractat 155 casos d’aquesta tipologia penal que engloba des d’agressions sexuals amb penetració fins a altres delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, que engloben per exemple l’assetjament o els abusos sexuals. Del total de 155 fets, la major part corresponen a aquest últim grup delictiu (126). En canvi, s’han denunciat 29 violacions, cinc més que fa dos anys.

Els delictes sexuals han augmentat en global un 20% durant els sis primers mesos de l’any respecte a l’any 2019. Cal fixar-se en les dades de fa dos anys ja que les xifres de l’any passat són molt més baixes arran del confinament i per tant, no es poden considerar un any de «normalitat» delictiva.

L’efecte de la crisi sanitària amb els seus confinaments va relegar els delictes sexuals i també els maltractaments al domicili, cosa que va fer caure les denúncies de forma destacada, en prop del 20%. Tot i això, com va explicar el comissari dels Mossos i cap de la Regió Policial de Girona, Josep Milan, sobre aquest tipus de delictes encara hi ha una «xifra negra» que no es coneix. Perquè en bona part és difícil que surtin a la llum, ja que es produeixen en la intimitat d’un domicili i amb persones pròximes a les víctimes, que els costa molt denunciar.

Pel que fa a les violacions denunciades, 29, en sis mesos. S’ha de destacar que 12 han tingut lloc en poblacions de més de 20.000 habitants, és a dir, a les ciutats de la província de Girona. Blanes és la localitat on la policia ha tingut més feina, ja que s’han tractat quatre casos. Seguits dels tres de Figueres, els tres de Girona i els dos de Lloret de Mar. Les dades pertanyen, a la publicació trimestral del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior.

Arran de l’increment i la sortida a la llum de més delictes sexuals, els Mossos d’Esquadra van anunciar l’any passat la creació de la Unitat Central d’Agressions Sexuals que prioritza la prevenció, investigació i atenció a les víctimes d’aquests delictes.

Xifra negra: el 80%

En aquesta presentació, com també va destacar el cap de la Regió dels Mossos a Girona, Josep Milan en una entrevista a Diari de Girona es va destacar que la xifra negra de casos que no es coneixen és del 80% i que la meitat de les denúncies són del mateix dia dels fets o l’endemà així com també que les menors de 16 anys són les que menys denuncien.

El balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior també posa sobre la taula un descens de prop del 14% de les infraccions penals registrades entre el gener i el juny respecte al mateix període de l’any 2019. En sis mesos s’han conegut 17.578 fets. Entre les baixades més destacables hi ha la dels robatoris a domicilis. Si bé els casos s’han enfilat fins als 1.203, s’ha de dir que dista molt de la xifra del 2019, quan els cossos policials van haver de tractar 1.831 robatoris amb força en habitatges. Es tracta d’una davallada del 34,2% dels fets.

També han anat a la baixa de forma acusada, els robatoris de vehicles. Aquí s’ha passat de 212 a 306 casos coneguts per la policia. Un delicte que també preocupa als cossos policials és els robatoris amb violència i intimidació, sobretot a la via pública, aquesta infracció ha baixat de forma menys destacada, prop d’un 9%. i s’han registrat 380 fets.