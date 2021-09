El fabricant de material elèctric i sistemes d'il·luminació Simon ha invertit 15 milions d'euros a la fàbrica d'Olot, seu central de la companyia, per convertir-la en referent mundial del grup. La inversió ha permès renovar tant maquinària com processos amb l'objectiu d'impulsar la innovació tecnològica. «Permetrà generar riquesa al territori i, al mateix temps, està pensada per al món, perquè cobrirà exportacions a Europa i a part de Llatinoamèrica», diu el CEO de la companyia, Esteban Bretcha. Simon, que al desembre tancarà la planta de Riudellots de la Selva, preveu créixer un 18% aquest 2021 i facturar 295 milions d'euros, situant-se a nivells prepandèmia. El grup té 4.000 treballadors, dels quals 280 a la planta d'Olot.