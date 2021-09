Un terç dels joves de 20 a 34 anys (34%) encara no ha iniciat la vacunació i només el 61% ha acabat la pauta, deu punts per sota de la cobertura de la població general a Catalunya (71,1% ja immunitzats).

Catalunya ha injectat des del principi de la campanya de vacunació un total de 10,8 milions de dosis, però encara queda al voltant d'1 milió d'unitats a les neveres i n’hi ha algunes que fins i tot han caducat, perquè el Departament de Salut va errar en les previsions i va descongelar més de les que finalment ha punxat.

Amb només 2.234 vacunes administrades aquest passat diumenge, la campanya no s'ha animat aquest setembre als nivells que va pronosticar el Departament de Salut, que segueix treballant en estratègies per captar els més joves.

Segons les dades actualitzades ahir, el 65,8% dels de 20 a 34 anys té la primera vacuna (el 34,2%, per tant, no s'ha iniciat), mentre que el 60,85% ha completat la pauta.

Només hi ha un grup amb nivells tan baixos, el de 12 a 15 anys (68,6% amb primera dosi i 54,7% amb pauta completa), però cal tenir en compte que és l'últim que es va incorporar a la campanya.

En el grup de 16 a 19 anys, el 70% té la pauta completa, fins i tot per sobre del de 35-39 anys (68,9%), mentre que el de 40 a 44 anys està en el 77% i, a partir dels 45 anys, la taxa ja supera el 82%.

En les residències, els equips de vacunació ja estan injectant des de divendres passat les terceres dosis als usuaris.

Vacuna segura en infants

D’altra banda, la vacuna de Pfizer/BioNTech és «segura» i mostra resultats «robusts» de protecció als menors d’entre 5 i 11 anys, segons ha informat la farmacèutica. La dosi administrada als menors de l’estudi clínic, més petita que la que s’utilitza per als majors de 12 anys, mostra resultats «comparables» als dels adults, així com efectes secundaris «tolerats» de forma similar als d’entre 16 i 25 anys. La farmacèutica confia a presentar les dades dels estudis clínics als òrgans reguladors dels Estats Units i la Unió Europea per aconseguir l’autorització «el més aviat possible». La companyia preveu publicar resultats sobre els estudis pels nens d’entre 2 i 5 anys, i els de sis mesos a 2 anys, l’últim trimestre.

«Els resultats dels estudis clínics mostren una base forta per demanar autorització de la vacuna per als nens d’entre 5 i 11 anys, i esperem fer la petició a la FDA i altres reguladors amb urgència», ha assegurat el president i CEO de Pfizer, Albert Bourla.

«La protecció i la immunitat en nens d’entre 5 i 11 anys, amb una dosi més baixa, és consistent amb la que veiem amb la nostra vacuna en poblacions de més edat i amb una dosi més alta», ha afirmat el CEO de BioNTech.