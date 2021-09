Cada dia surten nous informes advertint de les nefastes conseqüències del canvi climàtic, tant a nivell mundial com a nivell local. Ara, la pàgina web de Climate Central -una organització mundial de caràcter independent que reuneix científics experts en clima d’arreu del món- mostra quins són els punts del planeta que estan més amenaçats per l’increment del nivell del mar d’aquí al 2050. Si es fa zoom a les comarques gironines, es pot comprovar com tota la zona dels Aiguamolls de l’Empordà i les seves rodalies, així com Sant Martí d’Empúries, són les àrees amb més risc d’acabar sota l’aigua d’aquí a 30 anys. El mapa s’ha elaborat a partir de les dades obtingudes pels científics a través de satèl·lits i mareògrafs.

El mapa il·lustra com les zones costaneres situades a cotes més baixes seran les més afectades per les possibles inundacions. En el cas de la Costa Brava, això inclou espais naturals protegits- com els mateixos Aiguamolls de l’Empordà- i també concentracions humanes. Altres zones que es troben en risc, tot i que en menor mesura, són Empúries i els seus voltants, el litoral de l’Estartit (especialment a la zona de Griells), la platja de Pals i algunes de Begur, Tamariu, Llafranc i la badia de Palamós i Sant Antoni. També es pot veure afectada la platja de Platja d’Aro, algunes cales situades entre Sant Feliu i Tossa i algunes de les cales de Lloret. A més, el port de Blanes es podria veure seriosament afectat.

Tot i això, la Costa Brava, degut a la seva orografia, no seria la que en sortiria més malparada de tot l’Estat. Pitjors són les previsions al Delta de l’Ebre, l’Albufera de València, el Mar Menor o Doñana, entre altres. Aquest increment del nivell del mar, si no canvien les circumstàncies i s’aconsegueix mitigar-lo, provocarà una reducció de la superfície de les platges, afectació a infraestructures urbanes -amb les conseqüències econòmiques que se’n deriven- i danys turístics. De fet, al llarg dels darrers anys a les comarques gironines ja s’ha pogut anar veient un «tastet» d’aquests efectes: platges que s’han de regenerar quan les tempestes s’emporten la sorra (com en el cas de Lloret, Blanes o Sant Antoni de Calonge, per posar alguns exemples), temporals que han destrossat infraestructures properes al litoral (el més recent, el Gloria) o els danys que de tant en tant pateixen els espigons quan hi ha un fort onatge.

En aquest sentit, les advertències de Climate Central van en la línia d’altres estudis recents, com Un litoral al límit, elaborat pel Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de la Generalitat. Presentat fa pocs dies, aquest document alerta que el litoral català viu una situació «límit» i que cal actuar-hi de forma urgent per tal de poder fer front als efectes del canvi climàtic.

Increment cada cop més ràpid

Al conjunt de l’Estat, la situació és igual d’alarmant. L’últim informe del Ministeri per a la Transició Ecològica assenyala que la cota d’inundació a la costa podria augmentar entre un 3% i un 8% l’any 2040 respecte a l’actual, com a conseqüència de l’increment del nivell del mar. Aquest creixement, assenyala el mateix document, pot comportar la desaparició de platges i aiguamolls, inundacions costaneres, erosió del litoral, temporals i intrusió d’aigua salada als aqüífers, entre altres conseqüències.

Arreu del món, el nivell del mar ha augmentat fins a 20 centímetres des de finals del segle XX. Però aquest increment cada vegada va a més, i ja se situa en els tres mil·límetres anuals de mitjana. Les últimes projeccions globals d’augment del nivell del mar realitzades pels científics apunten que l’any 2100 s’haurien pogut assolir els 29 centímetres en l’escenari més favorable i els 100 centímetres en el més desfavorable, amb 53 centímetres com a mitjana més probable. Això afectaria milers de localitats costaneres d’arreu del món.

Els augments, però, poden ser molt desiguals. Al Delta de l’Ebre, la velocitat de creixement del nivell del mar se situa entre 5 i 8 mil·límetres l’any, essent la més alta de tot l’Estat.