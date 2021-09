Alba Carré, CEO de Transports Calsina Carré S.L., empresa dedicada al sector de transport i logística, ha estat seleccionada per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d’innovació i lideratge transformador com la guanyadora de la Direcció Territorial Catalunya dels «Premis Dona Empresària CaixaBank 2021», que reconeixen el talent i l’excel·lència professional d’empresàries a Espanya; i fomenten les xarxes de contactes entre empresàries líders en el món.

Carré representa la tercera generació de la família propietària i lidera la gestió del grup des de fa quatre anys. Sota el seu lideratge, el grup ha experimentat un creixement significatiu en zones estratègiques com el Marroc i ha fet una aposta ferma per la sostenibilitat oferint un nou servei de transport intermodal amb forta presència de ferrocarril. Amb tot això, el grup Calsina Carré ha aconseguit millorar les seves xifres de rendibilitat i es mostra optimista cares al futur. Carré ha mostrat sempre el seu compromís amb la igualtat de gènere impulsant-la a través d’un pla d’igualtat renovat, el foment de la presència de la dona a l’empresa i campanyes de conscienciació interna.

per la seva condició de guanyadora territorial, Carré formarà part de la nova «Comunitat Dona Empresària CaixaBank» a LinkedIn, que reuneix les empresàries premiades en totes les edicions dels «Premis Dona Empresària CaixaBank» i les posa en contacte amb altres xarxes de dones empresàries a nivell nacional i internacional com IWEC, International Women’s Fòrum, Vital Voices o EJE&CON.

Per a Jaume Masana, director territorial Catalunya de CaixaBank, «un any més, CaixaBank reconeix la trajectòria de dones líders al nostre país a través dels seusPremis Dona Empresària CaixaBank. És la nostra manera d’impulsar el nostre compromís amb la diversitat, la meritocràcia, la igualtat d’oportunitats i el reconeixement del talent, pilars de la cultura corporativa de CaixaBank».

El compromís de CaixaBank amb la igualtat

CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d’oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i per reforçar el rol de la dona, amb programes de formació o els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l’entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Wengage també desenvolupa iniciatives a nivell extern per als clients i la societat, basant-se impulsar la diversitat i igualtat d’oportunitats en 3 àmbits d’actuació: lideratge i emprenedoria, innovació i educació, i esport. CaixaBank ha estat reconeguda com l’entitat #1 del món en igualtat de gènere segons l’índex internacional de Bloomberg 2021, i ocupa la primera posició a nivell espanyol a l’Índex de Diversitat de Gènere EWoB.