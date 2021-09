Banyoles ha asfaltat un carrer reutilitzant plàstics de rebuig que ja no es poden reciclar i que acabarien a l’abocador. La iniciativa, pionera a l’Estat, l’ha impulsada l’empresa AMSA, amb seu a la ciutat, conjuntament amb la britànica MacRebur. Els treballs d’asfaltatge s’han fet al passeig Dalmau. Per asfaltar tot el tram, de 1.580 metres quadrats, s’ha fet servir una mescla asfàltica amb 185 tones de quitrà i 555 quilos de plàstics de rebuig. Amb el sistema, l’obra ha aconseguit reduir 860 quilos de diòxid de carboni que s’haurien emès a l’atmosfera. «Estem convençuts que la millora mediambiental pot aconseguir-se reutilitzant, reciclant i valoritzant residus; especialment els plàstics», afirma el conseller delegat d’AMSA, Lluís Agustí. Per la seva banda, el regidor de Via Pública de Banyoles, Lluís Costabella, ha destacat «el compromís» del consistori i la ciutat «en projectes que impulsen un nou sistema de producció d’asfaltatges més sostenibles».