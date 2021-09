ERC exigeix al govern espanyol un calendari d’inversions per «permeabilitzar» l’autopista AP-7 i convertir-la en una autovia funcional i de fàcil accés i connexió amb la resta de la xarxa viària de les comarques de Girona.

El senador per Girona, Jordi Marti Deulofeu, presenta avui una moció al ple del Senat per instar al Ministeri de Transports, a crear un equip de treball amb la Generalitat, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, la patronal i els transportistes, així com els ajuntaments i consells comarcals, per definir prioritats i un calendari d’inversions necessàries.