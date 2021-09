La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va explicar ahir que representants de la Generalitat els van traslladar que el Govern preveu introduir el passaport covid-19 en els locals d’oci nocturn a mitjans d’octubre. Així ho han explicat a Europa Press fonts de la patronal presents a la reunió, després de la qual la Generalitat va anunciar que des d’aquest dijous l’horari de l’oci nocturn a l’aire lliure s’amplia fins a les 3 de la matinada entre altres mesures.

En un comunicat, Fecasarm va celebrar aquesta ampliació d’horaris i la implantació del passaport covid-19 per poder obrir els seus espais interiors, encara que ha lamentat que aquestes mesures «arriben tard». La patronal ha recordat que fa molt de temps que està demanant ampliar els horaris de la restauració -que ara podrà obrir fins a la 1 de la matinada- i de l’oci nocturn a l’aire lliure, per evitar «botellots o festes privades» i oferir espais controlats com a alternativa.

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, va celebrar poder «reobrir amb el certificat covid-19 i horari prepandèmia», encara que considera que hauria pogut acordar-se molt abans si la Generalitat els hagués escoltat més, en les seves paraules. A més, Fecasarm ha demanat garantir la «màxima seguretat» en el certificat covid-19, per evitar falsificacions i suplantacions de personalitat, i ha assegurat que la Conselleria de Salut encara no ha decidit si serà analògic o digital.

«Insuficient» a la restauració

D’altra banda, el Gremi de Restauració de Barcelona considera «insuficient» l’ampliació horària.

«Si bé qualsevol avanç, per petit que sigui, és benvingut, arriba tard i no és el que esperava el sector», van assegurar.