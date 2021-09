La Regió Policial de Girona compta amb quatre sectors de Trànsit i podrien desaparèixer dues d’aquestes àrees: la de Sant Feliu de Guíxols i Olot. Aquesta és la decisió que va prendre el Departament d’Interior en base a un pla estratègic el 2016, i l’any passat, l’aleshores conseller d’Interior Miquel Sàmper també el va ratificar. Des de llavors, els sindicats de Mossos estan en peu de guerra i més després del fort repunt de la sinistralitat dels últims mesos.

Ara però, s’ha obert una petita escletxa a l’esperança ja que segons els sindicats, Uspac, SME, SAP-Fepol i CAT, en el Consell de Policia celebrat fa pocs dies, des de la conselleria d’Interior i per part de la Direcció General de Policia se’ls va expressar un compromís de revisar la decisió presa i si cal, revertir-la.

En cas que això fos possible, significaria un canvi en l’estructura de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, on ja fa temps que els sindicats denuncien que s’estan deixant morir els sectors d’Olot i Sant Feliu de Guíxols.

De moment tots els sindicats són prudents i recorden que cal seguir lluitant per aconseguir que no s’hagi de tancar els sectors d’aquesta especialitat. En concret, la mesura hauria d’afectar-ne sis de tota Catalunya -Olot, Sant Feliu de Guíxols, Montblanc, Mataró, Igualada i Mora d’Ebre-.

Més personal a Trànsit

En un comunicat, la Uspac assegura que «la circulació dels vehicles a les carreteres ha augmentat moltíssim. Per contra, els Mossos hem disminuït amb presència a les vies. I denuncien que el patrullatge preventiu és «pràcticament inexistent».

Per la seva banda, SAP-Fepol en la valoració del Consell de Policia també asseguren que cal evitar el tancament de sectors i que veuen «prioritari incrementar la plantilla actual del cos» i celebren que en la propera Junta de Seguretat de Catalunya «s’hi tracti l’augment de la plantilla del CME fins els 22.000 efectius».

Des del SME, en la mateixa línia reivindicativa de la resta sindicats, asseguren que s’oposen al tancament i que «cal dotar de seguretat als usuaris de les carreteres, i el tancament de sectors de trànsit no és una mesura adequada». Finalment, des del CAT, en el seu balanç del Consell també destaca que tots els sindicats reclamen que cal replantejar la decisió del tancament i que «actualment la regressió que estan patint es viu d’una manera molt negativa, tant pels agents que hi resten com pels ciutadans del sector afectat».

Campanya de seguretat

D’altra banda i també relacionat amb polítiques del sector del trànsit, fins aquest diumenge, Mossos d’Esquadra de Trànsit i Policies Locals de les comarques gironines controlaran l’ús dels sistemes de seguretat passiva al volant. Amb la coordinació del Servei Català de Trànsit (SCT) es realitza aquesta campanya policial preventiva d’ús del cinturó, casc i sistemes de retenció infantil.

Es tracta de la segona campanya d’enguany orientada a l’ús dels dispositius de seguretat passiva. No utilitzar els sistemes de seguretat passiva o utilitzar-los inadequadament implica una sanció econòmica de 200 euros i la pèrdua de 3 punts del carnet de conduir.

Des del SCT recorden que els elements de seguretat passiva són bàsics per salvar vides en cas de sinistre viari. No utilitzar-los o fer-ho de manera incorrecta agreuja les conseqüències de lesivitat de les víctimes.

En la darrera campanya orientada a l’ús dels dispositius de seguretat passiva (de l’11 al 17 de gener), els Mossos d’Esquadra i Policies Locals de tot Catalunya van imposar un total de 907 denúncies, de les quals el 88% corresponen al cinturó de seguretat (798 sancions). La resta de sancions van ser pel casc (72) i pels sistemes de retenció infantil (37).