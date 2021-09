Les platges de la Costa Brava lideren els ofegaments mortals de l'estiu a Catalunya.

Fins a nou persones hi han perdut la vida. Això representa el 42% del total de Catalunya, que ha registrat 21 víctimes mortals.

Protecció Civil fa balanç de la temporada de bany, que va del 15 de juny al 15 de setembre i ho fa amb tres morts menys que l'any passat en platges catalanes.

La campanya de seguretat a les platges mostra que la gran majoria de víctimes d'ofegaments mortals són homes de nacionalitat espanyola i de més de 70 anys.

Per altra banda, un 52,3% de les víctimes que han mort aquest estiu a les platges de Catalunya ho han fet mentre hi havia el servei de vigilància actiu i amb bandera verda (11), per la qual cosa se’ls acostuma a anomenar ‘ofegats silenciosos’, ja que són persones que sovint es desmaien a l’aigua tot i que les condicions pel bany són favorables, i són molt difícils de detectar. Enguany també hi ha hagut 3 víctimes mortals en dies que hi havia vigilància i onejava la bandera groga, i la resta d’ofegats d’enguany (7) han mort en platges on, o bé no hi ha servei de vigilància o bé el servei encara no havia començat o ja havia finalitzat.

Juliol negre

El mes de juliol ha estat el que més ofegaments mortals ha tingut (8) a diferència de l’estiu passat que va ser l’agost quan hi va haver més ofegaments mortals (12). Enguany hi ha hagut 5 ofegaments mortals a l’agost, 5 al setembre i 3 al mes de juny.

Després de la Costa Brava, on hi ha hagut nou morts; la Costa Daurada és la zona on hi ha hagut més incidents. Concretament, si persones han mort en aigües tarragonines.

Per zones, la Costa Brava ha estat on han onejat més banderes verdes (1.871), mentre que les banderes grogues han onejat més a la Costa Daurada (518) majoritàriament per mal estat de la mar. Pel que fa a les banderes vermelles, n’hi ha hagut sobretot al Barcelonès (36) i a la Costa Daurada (34). Majoritàriament per mala mar o mala qualitat de l’aigua de bany.

Coordinació d'emergències

El dispositiu de la campanya de platges s’ha dut a terme des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, segons informa Protecció Civil. Aquí s'ha comptat amb la presència diària d’un representant del Sistema d’Emergències Mèdiques SEM. El dispositiu s’ha fet en coordinació amb la Creu Roja, les diferents empreses de vigilància que han prestat servei a les platges catalanes, els municipis i les seves policies locals i voluntariat de Protecció Civil, així com amb la resta d’equips d’emergència com Mossos d’Esquadra, Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil.