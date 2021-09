L’augment del contagi entre els joves ha fet baixar estrepitosament la mitjana d’edat dels positius. Concretament, en dues setmanes ha passat de 40 a 34 anys, més de cinc per sota de la mitjana de tota la pandèmia. El gerent de l’hospital de Campdevànol, Joan Grané, explicava la setmana passada a aquest diari que l’augment de la mobilitat i la interacció social derivat de les festes majors és un dels factors determinants que propiciava l’augment del contagi. Prova d’això és que el Ripollès és la comarca gironina amb la mitjana més baixa, amb 29 anys, seguida del Baix Empordà, amb 33. Grané ja va mostrar preocupació a aquest diari per la situació epidemiològica que viu la comarca, que atribueix a diferents factors. «Darrerament hi ha hagut festes majors i botellots que han fet augmentar el contacte entre joves i, com a conseqüència, han augmentat els casos. A més, en general la sensació és de relaxament de mesures, hi ha moltes persones que no porten mascareta». És per això que el metge demana més conscienciació.

Creixement a Olot

De fet, arran d’unes altres festes, les del Tura, els casos i indicadors a Olot s’han disparat. El risc de rebrot continua creixent i es manté com el més elevat de Catalunya, amb molta distància respecte a Vic, que se situa en segona posició. En aquest cas, la mitjana d’edat dels positius és de 32 anys, mentre que la setmana anterior era de 55.

Finalment, respecte a la situació de la Regió Sanitària de Girona, ahir els casos van tornar a créixer i Salut en va notificar 72. Seguidament, es va sumar una nova defunció i la pressió assistencial va pujar lleugerament després de dies d’estancament. Per altra banda, els indicadors de contagi continuen el descens lent de fa dies.