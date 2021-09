Un total de vint-i-tres centres escolars gironins tenen algun grup confinat per coronavirus, segons el darrer balanç de Salut i Educació. Es tracta de quatre centres més que el dia anterior. Respecte a Catalunya, pugen a 171 els grups escolars confinats (+18) i hi ha 5.240 persones en quarantena (+494). No hi ha cap centre tancat completament, però n’hi ha133 que tenen algun grup afectat pel coronavirus.