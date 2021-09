Les principals conclusions de l'estudi d'opinió sobre el Bike Park de Ripoll s'han presentat aquest dijous al municipi a la sala d'actes de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER). Un dels seus promotors i soci d'Elevated Mountain Bike Park, Xavier Serret, ha explicat que aquest document de més de 120 pàgines confirmaria el que vénen dient des que van donar a conèixer el projecte, que el Bike Park serà un "revulsiu" econòmic i social per la comarca.

Una de les dades que més els ha sorprès és l'alt percentatge d'enquestats que voldrien quedar-se a dormir aprofitant la visita a les instal·lacions. Concretament, representen un 78% del total. D'aquests, el 40% s'allotjaria en un hotel, un 14%, en càmping, un 12% en una plataforma de lloguer d'apartaments i en menor nombre optaria per un hostal (7%) o caravana (5%). Serret, a més, destaca que "la majoria afirma que només estaria un 50% del temps al bike park i la resta del temps, fent altres coses per la zona".

D'altra banda, el 39% dels enquestats hi anirien amb la seva família, un 28% amb amics i un 27% en parella. També se'ls ha preguntat sobre quin impacte creuen que tindrà a la zona. La millora de la imatge de la comarca, l'increment d'ingressos i les oportunitats de feina estan al capdavant de les respostes.

Més promoció del territori

L'estudi també indica que un 62% dels enquestats veuen el Bike Park com una oportunitat per posar en valor i promoure el territori. Precisament, els seus promotors treballen en una campanya per donar a conèixer tota la comarca. Té com a eslògan 'Amunt Ripollès!' i vol arribar a un públic català però també internacional. Per Serret, "a la comarca li falta un punt de promoció i de treballar tots junts per parlar de les possibilitats que té més enllà del que ja es coneix, com és Vall de Núria, Vallter2000 i el Monestir de Ripoll". Creuen que la comarca té un gran potencial i per això han escollit aquest emplaçament per obrir-hi el Bike Park. "El Ripollès és un lloc on es poden fer tot tipus d'activitats 'outdoor' tot l'any i es molt difícil de trobar no només a Catalunya sinó a tot Europa", afegeix.

L'estudi d'opinió s'ha elaborat des de la consultoria Relevance amb un univers de 4,1 milions de catalans i una mostra de prop d'un miler d'enquestats per telèfon. S'ha fet un qüestionari dissenyat per tot Catalunya i un altre només per a veïns del Ripollès.

Una inversió de prop de 8 milions d'euros

Fa unes setmanes, ja van donar a conèixer que preveien una inversió d'uns 8 milions d'euros i la creació de vint llocs de treball directes en la primera fase. L'emplaçament on preveuen obrir el nou espai a finals del 2022 és la muntanya del Puig de la Devesa de Ripoll, molt a prop de Campdevànol. Els terrenys fan 160 hectàrees i inclourà corriols de diferents nivells i un telecadira impulsat per energia verda per pujar les bicicletes.

Calculen que durant el primer any vendran uns 50.000 forfets, dels quals un 60% seria estranger. El projecte vol posar l'accent en la sostenibilitat i atraure esportistes professionals però també acostar aquest esport a tothom. Es preveu una escola per a la bici de competició i un altre espai per a les famílies així com la construcció d'un edifici amb una cafeteria i lloguer de material.