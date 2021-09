L’Ajuntament de Banyoles ja està preparant la tretzena edició de la Fira Medieval Fantàstica Aloja, que se celebrarà del 8 al 10 d’octubre en diferents espais del Barri Vell. La previsió és que enguany es puguin recuperar ja més activitats i espais, després que el 2020 s’ hagués de celebrar amb les activitats restringides a causa de la Covid.

La regidora de Turisme, Anna Tarafa, ha destacat que, de cares a enguany, treballen «amb l’objectiu de recuperar algunes activitats del programa que l’any passat no es van poder fer i recuperar també espais, sempre seguint les mesures de prevenció de la Covid-19». En aquest sentit, a més del mercat medieval a la plaça Major i els espectacles a la Muralla, es tornaran a fer els tallers infantils a la Pia Almoina i a la plaça de la Font. Pel que fa als espectacles, a diferència de l’any passat, no caldrà fer reserva prèvia, tot i que hi haurà control d’aforament.