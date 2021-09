La Sindicatura de Comptes detecta «fraccionament indegut» de contractes en l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). Aquesta és una de les conclusions de l’informe que analitza els comptes del 2017 d’aquest organisme públic. Concretament, la Sindicatura diu que en alguns contractes revisats s’han detectat «determinades incidències» relacionades amb els objectes, els imports, dates o tipus de contractes que suposen un «incompliment» de la Llei de contractes del sector públic.

La Sindicatura sospita d’un fraccionament de contractes adjudicats a la Universitat de Girona per un import total de 27.115 d’euros. «La Sindicatura considera que l’EAPC hauria d’haver fet la licitació mitjançant un procediment de contractació pública», diu l’informe de l’organisme fiscalitzador.

L’EAPC té vuit convenis signats amb una sèrie d’organismes de la Generalitat i universitats per encarregar-los la gestió de l’activitat finançada amb el Fons de Formació Contínua. I la Sindicatura considera que l’encàrrec de gestió no és «l’instrument jurídic apropiat» per distribuir aquest fons.

Sobre els criteris qualitatius previstos en les bases reguladores de les subvencions, l’informe diu que «alguns eren de difícil valoració i poc objectivables i, per la majoria, no es deixa constància de la motivació ni dels aspectes concrets que es van tenir en compte a l’hora de distribuir els punts dels criteris establerts».

La Sindicatura també conclou que la mitjana del termini de pagament de les factures per part de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, que en el període analitzat depenia del Departament de Governació, va ser de 42 dies superant els terminis de pagament establerts en la normativa.

També respecte al professorat contractat per l’EAPC, en el cas d’empleats públics que no pertanyen a la Generalitat, s’evidencia una «manca d’un control efectiu de la incompatibilitat respecte al límit del nombre d’hores de docència i de les retribucions».

Durant el període analitzat per l’informe, el director de l’EAPC era Agustí Colominas, que anteriorment va ser responsable de les fundacions Trias Fargas i CatDem.