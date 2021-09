Tres residències gironines tenen casos actius de coronavirus i cap d’aquestes té brots actius, segons va confirmar ahir el Departament de Drets Socials. Les 107 restants són verdes i no tenen cap cas de coronavirus. D’altra banda, a Catalunya un total de 31 centres residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, hi ha 22 centres de gent gran; 2 centres per a persones amb discapacitat; 2 centres de salut mental i 5 centres d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres.