La pandèmia va registrar ahir a Girona una de les dades més positives dels darrers dies. El nombre d’hospitalitzats per coronavirus va experimentar una forta davallada de nou pacients i es va aconseguir baixar del llindar de 60. Segons dades de Salut, ahir hi havia 57 hospitalitzats. Tot i que la dada va baixant encara no ha recuperat els nivells d’abans de Sant Joan.

D’altra banda, els crítics es van mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior. Respecte a les defuncions, ahir Girona en va notificar dues de noves. Quant al nombre de nous casos, ahir Salut en va notificar 82 de nous, un 14% més que el dia anterior.

Respecte als indicadors de contagi, es van produir dos fets contradictoris. D’una banda, el risc de rebrot va seguir baixant lentament i va arribar a 86 i, de l’altra, la transmissió va seguir creixent. Ahir va sumar dues centèsimes més i es va situar en 0,87.

Finalment, Catalunya va aconseguir baixar dels 500 contagis diaris i la mitjana de diagnòstics confirmats per PCR o test d'antígens s'ha situat en 408 al dia durant l'última setmana, mentre la mortalitat segueix descendint tot i que encara es van registrar sis morts diaris en els últims 7 dies.

Ahir hi havia 553 pacients hospitalitzats, 30 menys que dimarts, dels quals 197 estan a l'UCI, tres més que el dia anterior.