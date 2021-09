Després de l’aprovació del Pla de Govern de la XIV legislatura aquest dimarts, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha reunit avui amb la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, i la resta de membres del Consell de Direcció de la delegació del Govern a Girona, format pels directors i directores dels diferents Serveis Territorials. La trobada, la primera que es fa amb el president i tot l'equip, ha servit per abordar i treballar en la territorialització del Pla de Govern a la demarcació i exposar els "reptes i prioritats" dels diferents departaments. Cañigueral ha remarcat la importància de la reunió i ha afirmat que és el "punt d'inici" per aconseguir els "reptes" que tenen per davant, "com el d'una societat més equitativa amb oportunitats per a tothom".

Durant la trobada, la delegada del Govern i els directors i directores dels Serveis Territorials, han exposat els reptes i prioritats dels departaments a comarques gironines; perquè el president conegués de primera mà la feina que s’està duent a terme a la demarcació, i poder treballar en l’aplicació de l’acció política d’aquesta legislatura de manera territorialitzada, seguint les directrius del Pla de Govern. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha destacat la importància d’aquesta reunió: “Aquest és el primer Consell de Direcció de la delegació del Govern a Girona que celebrem amb el president de la Generalitat i tot l’equip al complet". Cañigueral també ha ressaltat el valor de la feina conjunta: “La realitat no està organitzada per departaments, per aquest motiu per assolir els objectius que es marca el Govern és essencial que treballem de manera transversal i coordinada, fixant-nos en el que passa al territori i estant a prop de la gent; i en aquesta direcció impulsarem els Objectius Generalitat Girona”.