El Senat va aprovar ahir una moció, defensada pel senador gironí d’ERC Jordi Martí, per reclamar al Govern espanyol un calendari d’inversions per a l’AP-7, ara que s’han alliberat els peatges. Després d’haver-hi incorporat dues esmenes del PP, el text demana al ministeri de Transports que estudiï la construcció de cinc nous accessos (tal com es proposa en l’estudi de la Diputació i la Cambra de Comerç) i millorar les sortides que ho necessiten. En canvi, els republicans van rebutjar dues esmenes de JxCat que demanaven el traspàs de la gestió de les vies a la Generalitat i la creació d’un mecanisme de compensació econòmica per als municipis que deixaran de percebre l’IBI. En ambdós casos, Martí va considerar que, tot i estar-hi d’acord, eren temes que no formaven part del debat d’ahir.

«L’alliberament de l’AP-7 és una reivindicació històrica perquè acaba amb un espoli i un greuge comparatiu i amb un model de gestió mitjançant concessions, convertint-se en una infraestructura més que amortitzada. Ara tenim el repte de convertir aquesta via d’alta capacitat en una autovia amb nous i millors accessos», va indicar Martí.