Malgrat les diverses campanyes que Salut va impulsar a principis d’aquest mes per remuntar els nivells baixos de vacunació de l’agost, el ritme no acaba de remuntar sinó que retrocedeix. Prova d’això és que el nombre de vacunacions setmanals està baixant de forma considerable, sobretot el de segones dosis. Concretament, a Girona aquesta última setmana s’han administrat 6.557 segons vaccins, mentre que l’anterior en van ser 12.757 i, fa dues setmanes, 20.505. Respecte a les primeres, majoritàriament sense cita prèvia, la davallada ha sigut menys brusca però el ritme es manté baix des de fa setmanes. En els darrers set dies, se n’han posat 5.553. De fet, els registres fins i tot són inferiors als del mes d’agost i són els més baixos des del febrer, quan la vacunació amb prou feines feia dos mesos que havia començat.

Aquesta davallada és general a tot Catalunya i, com a conseqüència, ahir Salut va admetre que 69.129 dosis de vacuna de la covid-19 han caducat en les últimes setmanes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va indicar que aquesta xifra correspon a 9.103 vials i significa un 0,6% del total de dosis administrades. Cabezas va explicar les causes corresponien a diversos factors. Aquests serien, per un costat, a què el nombre de persones que finalment s’han volgut vacunar ha estat inferior a l‘esperat. Tot i que els models matemàtics anticipaven un augment de la vacunació el mes de setembre, -després del període de vacances-, no s’ha produït. També va destacar que a l’obrir punts de vacunació sense cita prèvia dificultava la previsió de vacunes que s’haurien d’administrar i que moltes persones no s’han pogut presentar.

Una altra campanya que no ha acabat d’anar bé és la de vacunació a les universitats catalanes, ja que només s’han posat 1.297 i, a Girona, 84.

Terceres dosis a gent gran

Finalment, l’investigador del’IrsiCaixa, Julià Blanco, va detallar ahir a la roda de premsa de Salut que «els propers candidats per a la tercera dosi serien els majors de 65 anys» ja que els seus nivells d’anticossos són més baixos, especialment, en aquelles persones que no han passat la covid-19. La mesura, però, encara no està aprovada.