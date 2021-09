La Diputació de Girona ha anunciat que el pressupost que presentarà per a l’exercici 2022 estarà «plenament alineat» amb els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. «Amb aquesta actuació ens convertim en la primera diputació catalana i una de les cinc primeres de l’Estat en dirigir totes i cadascuna de les nostres partides pressupostàries cap a l’assoliment dels ODS», ha assenyalat el president, Miquel Noguer, en el marc de la Setmana Europea del Desenvolupament Sostenible.

Segons explica el propi organisme, l’actuació forma part d’un procés de transformació interna que la Diputació està portant a terme per incorporar la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental en cadascuna de les seves actuacions tant internes com externes. «Volem que la Diputació sigui una institució de referència en l’àmbit de la sostenibilitat a les comarques gironines», ha remarcat el diputat de Desenvolupament Sostenible, Joan Fàbrega. Aquesta transformació es vol fer extensiva al teixit econòmic i social, de manera que la Diputació ja està treballant en una xarxa per aconseguir-ho.