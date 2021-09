El canvi climàtic és una emergència que reclama una acció urgent per part de tota la societat. Segons les Nacions Unides, la demanda mundial d’aigua augmentarà entre el 20 i el 30 % perquè la població mundial arribarà gairebé als 10.000 milions de persones el 2050. Aquest increment de la demanda es produeix en un context on els recursos hídrics disponibles són cada vegada menors. Davant d’aquest escenari tots tenim la responsabilitat d’actuar contra el canvi climàtic. Especialment, els més joves són una peça fonamental per garantir un futur sostenible.

En aquest sentit, la sensibilització és imprescindible per generar una consciència ambiental per preservar el medi ambient i els seus recursos, que són finits i escassos, com és el cas de l’aigua. Per això, Agbar ha posat a disposició de les escoles dels municipis on gestiona el servei d’aigua el seu programa educatiu Aqualogia. Completament digital i gratuït, aquest programa utilitza recursos interactius per apropar de forma lúdica el cicle integral de l’aigua als alumnes de primària i promoure la conscienciació mediambiental.

Més de 8.500 alumnes ja han accedit a Aqualogia en els tres darrers cursos, que s’ha digitalitzat per garantir l’accés a tots els continguts des de l’aula i des de casa. Més de 2.300 alumnes han gaudit d’aquestes activitats interactives a través de l’accés digital en aquests cursos marcats per la pandèmia.

Conscients que la sensibilització ambiental ha de començar des de ben petits, Aqualogia apropa els cicles natural i urbà de l’aigua a escolars d’educació primària, i promou una actitud responsable amb l’aigua i un comportament respectuós amb el medi ambient. Es presenta l’aigua als més joves des d’una perspectiva que tracta de donar resposta als reptes i les oportunitats del nostre món actual i futur: intel·ligent, saludable i sostenible. Mitjançant vídeos, jocs i experiments, els alumnes poden treballar a l’aula quins usos es fa de l’aigua al seu centre escolar, com arriba aquest bé bàsic a les seves llars o quins tractaments són necessaris per poder beure-la o per retornar-la correctament al medi natural.

Aqualogia mostra als alumnes com cuidar un recurs escàs i la necessitat de fer-ne un consum responsable per les conseqüències que té sobre el medi ambient, la societat i l’economia. Aquestes activitats estan adaptades a cada nivell educatiu i el professorat trobarà una eina didàctica adaptada al currículum de cada cicle perquè puguin seguir tractant el tema al llarg del curs.

Agbar va començar a implementar el programa durant el curs escolar 2013/2014. La valoració tant del professorat i dels alumnes ha estat sempre positiva. Els centres se senten satisfets de poder disposar d’aquestes eines i poder treballar nous continguts d’una forma amena i participativa. I, Agbar, com a professionals al servei de les persones, se sent orgullosa d’aportar els seus coneixements a la formació dels estudiants.

Ara que s’inicia un nou curs escolar, Agbar vol recordar a les escoles que tenen aquest recurs a la seva disposició. La companyia té el compromís de seguir difonent la importància de cuidar l’aigua i conscienciar de la necessitat de preservar el medi ambient, i Aqualogia és una eina fonamental en aquest objectiu. L’educació ambiental dels més joves és estratègica per avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides. Perquè el futur del planeta és a les seves mans.